越南禁令解除 旅客開心泡湯行程失而復得

越南解除禁止台灣航班入境禁令後，多個預計下午起飛航班延後至夜晚起飛。（記者朱沛雄攝）

2020-02-01 22:52:18

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕越南今下午3點多無預警宣拒絕「所有來自中國大陸的航班」，台灣也被列為其中之一，不過晚間又突然解禁。解禁後，原本受到影響的越捷航空原訂下午4時40分飛往峴港的航班延後至晚間9時30分起飛；今晚立榮航空B7-29將會維持飛航，但將延遲至23:00起飛；星宇航空原訂下午飛往峴港的JX1701班機，則延後到23:00起飛。

取消又恢復飛航的航班旅客心情像洗三溫暖，一名搭乘越捷航空飛往峴港的旅客表示，本來以為去不了，擔心會影響後續很多問題，很開心又可以去，原本擔心的問題都沒有了。另一位帶領員工前往峴港旅遊的旅客說，越南政府如此做為，我們政府應該硬一點出面跟越南交涉，不過最後可以成行，心裡還是很開心。

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原本搭乘星宇航空JX1701航班飛往峴港的石小姐表示，因為家住高雄，退關後和同行友人沒有立刻離開機場，但原本安排的行程、飯店都已取消，現在只好再上網重新搜尋訂閱。石小姐認為星宇航空沒有責任，誇張的是越南政府，雖然這樣的波折有點麻煩，但不希望因此壞了好心情。來自新竹搭乘同一航班的的旅行團，回到新竹後，接到通知又回到桃園機場辦理報到，對於泡湯行程失而復得，團員們各個都露出開心表情。

一個來自新竹的旅行團今天原本搭乘星宇航空JX1701航班飛往峴港，對於泡湯行程失而復得，團員們各個都露出開心表情。（記者朱沛雄攝）

越捷航空原訂下午4時40分飛往峴港的航班延後至晚間9時30分起飛。（記者朱沛雄攝）

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