越南把台灣列中國禁航 機場旅客：很不爽

武漢肺炎疫情擴散，越南今下午無預警宣布禁止台灣、香港、澳門、中國航班入境，長榮航空BR384下午2點47分飛往河內航班，該航班起飛不久後就台灣就得知越南禁令，該航班飛至南海海域上空後折返桃園機場，航空公司人員協助旅客辦理退關。（記者朱沛雄攝）

2020-02-01 20:33:59

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕武漢肺炎疫情擴散，越南今下午3點多無預警宣布禁止台灣、香港、澳門、中國航班入境，導致航班大亂，有旅客甚不滿越南將台灣列為中國一部分，直呼「感覺很不爽！」。

長榮航空BR384下午2點47分飛往河內航班起飛不久後，台灣就得知越南禁令，該航班飛至南海海域上空後折返桃園機場，另外預計下午3點20分起飛的星宇航空JX-1701飛峴港及華航CI-793飛河內班機，則是在旅客登機後被迫取消。還有越捷航空下午4時40分飛往峴港航班，也是在旅客登機後，又被請回候機室等候通知。旅客對於航班再起飛前甚至起飛後被迫取消感到無奈，有旅客甚不滿越南將台灣列為中國一部分，直呼「這理由很瞎，台灣怎麼會是中國的一部份呢！」、也有旅客直接表示「感覺很不爽！」。

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桃園機場公司指出，今日下午3點多，飛航服務總台收到越南方面通知，禁止台港澳中航班入境，讓許多預計下午飛往越南的旅客行程大亂，其中長榮航空BR384下午2點47分飛往河內航班，已經飛到南海上空又被迫折返桃園機場，航機下午5點20分返抵桃園機場，航空公司派員在登機門協助旅客辦理退關。

搭乘該航班到越南轉機前往柬埔寨工作的楊姓台商表示，起飛一個多小時後又折回台灣，只好明天再搭機從金邊轉往柬埔寨。一名前往當地旅遊的楊小姐表示，機長廣播說要原機折返，當時機艙內一片寧靜，一開始以為聽錯，看到螢幕顯示航機飛行路徑折返，才驚覺是真的，大家都嚇得說不出話來，可惜行程只能被迫取消。

華航CI-793飛河內班機旅客在登機後才得知航班被迫取消，旅客在航機上等候二個小時後，才得以下機班辦理退關。旅客在前往辦理退關途中受訪時表示，他們預計前往越南旅遊，沒想到上了飛機後航班被取消，等了2小時才下飛機。一名旅客表示，得知越南進指台灣航班入境的原因竟為台灣是中國的一部分，讓人感到「感覺很不爽！」「台灣人是台灣人吶！」，一旁旅客也說這對我們台灣人真的很不公平。

同班機的黃小姐表示，和父親從高雄到桃園機場搭機前往越南旅遊，劃位登機後在機艙等了二個小時遲遲不起飛，聽到廣播才知道無法成行，下機後上網查資料才知道是因為越南已經禁止中國所有航班入境，包括中國、香港、澳門和台灣，竟然誤把台灣當成中國疫區，黃小姐說「我不能接受，這個理由很瞎，台灣怎麼會是中國的一部份呢！」。

武漢肺炎疫情擴散，越南今下午無預警宣布禁止台灣、香港、澳門、中國航班入境，長榮航空BR384下午2點47分飛往河內航班，該航班起飛不久後就台灣就得知越南禁令，該航班飛至南海海域上空後折返桃園機場，航空公司人員協助旅客辦理退關。（記者朱沛雄攝）

武漢肺炎疫情擴散，越南1日下午無預警宣布禁止台灣、香港、澳門、中國航班入境，長榮航空BR384下午2點47分飛往河內航班，該航班起飛不久後就台灣就得知越南禁令，該航班飛至南海海域上空後折返桃園機場。（記者朱沛雄攝）

武漢肺炎疫情擴散，越南1日下午無預警宣布禁止台灣、香港、澳門、中國航班入境，華航CI-793飛河內班機被迫取消，旅客下飛機辦理退關。黃小姐表示「我不能接受，這個理由很瞎，台灣怎麼會是中國的一部份呢！」。（記者朱沛雄攝）

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