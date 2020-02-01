超狂！台東炸寒單開炸 鞕炮直接掛肉身引爆

台東寒單今晚首炸，市長張國洲親自上轎挨炸。（記者黃明堂攝）

2020-02-01 21:34:29

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市公所今晚舉辦寒單爺首炸活動，台東市長張國洲親自上轎，率11位肉身寒單爺接受炮炸，還有肉身披掛成串鞭炮直接炸，盼祈福驅疫，也宣告台東市鬧元宵系列活動展開。

僅著紅短褲、上身打赤膊、頭包紅巾、手持榕樹枝，肉身寒單爺站上竹轎，來自四面八方的炮火立刻圍攻，鞭炮在寒單身上炸開，在夜色中，炮火顯得特別猛烈。

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張國洲說，炸寒單有驅除瘟疫之意，在中國武漢肺炎疫情肆虐之際，盼炸寒單帶來國泰民安，今年首炸炮火加倍，更準備了11位肉身寒單接受炮炸，張國洲也親自上轎挨炸。

首位上轎的肉身寒單爺陳永利，身上多了一套裝備，竟然是好幾串鞕炮，直接掛在肉身，上轎後，直接在皮肉引爆，令觀眾看的目瞪口呆。

炸虎爺的鞭炮排場不輸寒單爺，地面排列數10公尺的鞭炮陣，虎爺轎踩著炮火一路前進，最後還有整堆的鞕炮塞在轎下，由縣長饒慶鈴親自點燃，濃煙竄升，相當壯觀。

台東市公所指出，除了炮炸寒單爺，台東市元宵遶境昨天由知本地區率先展開，接下來元宵當天及次日有天后宮辦的市區兩天聯合遶境，還有元宵次日由豐安宮主辦的大豐地區遶境。相關活動訊息公告在市公所網站 及臉書粉絲專頁，歡迎各地民眾前來體驗台東市獨有的民俗文化，歡渡別具特色的元宵佳節。

2月15日晚上7點在海濱公園盛大舉辦煙火晚會，邀請聞名國際的傳統藝術表演班「東方藝術團」與國內具精湛舞藝的「皇佳舞團」以融合東、西方舞蹈元素，結合武術、鼓陣帶來震撼驚豔的演出外，還有城市新女聲吳汶芳、吳申梅與超級偶像曾昱嘉等哥手表演，當晚還有最終場炸寒單及炫麗的高空煙火秀。

寒單今晚首炸。（記者黃明堂攝）

今晚台東首場炮炸寒單爺，炮火猛烈。（記者黃明堂攝）

首位上轎的肉身寒單爺，鞭炮直接掛上身。（記者黃明堂攝）

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