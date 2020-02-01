防範疫情 金門12+1密閉式景點暫停開放

因應武漢肺炎疫情，金防部「擎天廳」暫停受理預約參訪。（資料照 記者吳正庭攝）

2020-02-01 17:03:17

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府、金門國家公園管理處及烈嶼鄉公所今天表示，因應武漢肺炎疫情變化，基於防患於未然，即日起針對景點屬密閉式展示及體驗空間均暫停開放，這些景點包括獅山砲陣地坑道等12處，另外，金防部管理的軍事集會場所「擎天廳」，也暫停受理預約參訪。

金門縣政府暫停開放的景點包括金城民防坑道、獅山砲陣地坑道（含砲操表演）、同安渡頭坑道、總兵署（體驗區及地牢區）、北山播音牆（室內體驗區）及柳營體驗園區（雷射迷宮、雷射戰場、飛標館、戰車世界）等處，因屬密閉式展示及體驗空間，暫停開放參觀，屬於開放空間的景點，仍維持開放。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，景點重新開放時間將視疫情另行公告，相關訊息公告於臉書「金門觀光逗陣行」。縣府針對開放區域，已加強消毒清潔作業，並擺放消毒用品供旅客使用，並已要求第1線服務人員戴口罩，遊客可安心參觀。各景點開放範圍及時間，可致電縣府觀光處洽詢（082）324174。

金管處暫停開放的景點有馬山觀測所及坑道、烈嶼南山頭坑道、瓊林養拙樓坑道的密閉式展示及體驗空間，僅保留外部空間及公廁仍開放參訪，重新開放時間另行公告。

另外，烈嶼鄉（小金門）公所於臉書公布，勇士堡到鐵漢堡坑道、沙溪堡坑道3處為密閉式展示及體驗空間，暫停開放。

因應武漢肺炎疫情，金管處暫停開放烈嶼南山頭坑道等封閉式空間景點。（資料照 記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法