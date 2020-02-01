最高罰200萬！NCC邀集媒體，籲傳遞正確防疫資訊

武漢肺炎疫情持續延燒，各種疫情訊息如雨後春筍冒出，但真假難辨常誤導國人，NCC呼籲廣電媒體報導肺炎疫情時候，遵守媒體自律原則。（資料照）

2020-02-01 17:02:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，各種疫情訊息如雨後春筍冒出，但真假難辨常誤導國人。國家通訊傳播委員會（NCC）近日邀集各廣電公（協、學）會代表、無線電視台討論防疫宣導，呼籲廣電媒體對於肺炎疫情相關報導，如發現有傳播不實訊息，涉及違反事實查證，最高恐可開罰200萬。

NCC代理主委陳耀祥於會中強調，防疫工作攸關全民福祉，需要政府與民間共同協力，以發揮最大成效。呼籲各電視台於報導或評論相關新聞時，應遵守政府法令規定，並發揮媒體自律精神，善盡媒體社會責任，尤其針對引用的消息來源，務必妥善查證，以避免傳送錯誤訊息，造成社會恐慌。

請繼續往下閱讀...

NCC指出，出席會議的廣電業者齊聲回應，會全力配合政府的防疫宣導

需要播送訊息。另外，業者也從新聞傳播專業角度及媒體實務運作流程，就防疫訊息的插播文字內容提出建議，以符合民眾的收視需求，提升整體防疫宣導效果，相關建議都將提供疫情指揮中心參考。

NCC也轉述此次出席會議的廣播公、協會代表意見，表示廣播機動性高，傳遞速度快，且較不受訊息字數限制，廣播主持人也可以進行口播宣導，後續政府如有徵用廣播電台播送防疫訊息的需要，也將會全力配合。

NCC說 ，確認我國出現首宗病例後，中央流行疫情指揮中心已請NCC依傳染病防治法第52條、廣播電視法第7條及衛星廣播電視法第26條相關規定，於1月22、28及30日分別發函無線電視所有頻道及衛星電視新聞頻道配合於指定期間，每小時至少2次以插播式字幕播送重要防疫訊息，以提供民眾瞭解掌握最新疫情發展及政府相關防疫措施，目前為止業者均有全力配合。

NCC強調，廣電媒體負有傳遞正確資訊的責任，NCC除將視疫情發展啟動其他必要因應機制外，也將持續關注廣電媒體對於肺炎疫情相關報導。而依據現行規定，廣播電視報導、評論重大疫情事涉民眾知的權益，若廣電媒體涉有違反事實查證、致損害公共利益之情事，即違反衛廣法第27條第3項第4款，將可裁罰20萬至200萬元。

NCC邀集媒體，籲傳遞正確防疫資訊。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法