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新竹平地最冷僅3.5度 白天各地氣溫略為回升

氣象局指出，今天清晨持續受寒流及輻射冷卻效應影響，各地低溫僅6至10度，白天氣溫略為回升。（資料照）

氣象局指出，今天清晨持續受寒流及輻射冷卻效應影響，各地低溫僅6至10度，白天氣溫略為回升。（資料照）

2020-02-01 06:36:47

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天（1日）早晨持續發布低溫特報，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、宜蘭縣低溫可能下探6度以下；基隆市、台北市、新竹市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣低溫則可能在10度以下。據氣象局數據顯示，目前今天平地最低溫為新竹縣峨眉的3.5度，其次為苗栗縣大河3.6度、苗栗縣新竹畜試3.7度、桃園市大溪永福3.8度，相當寒冷。

氣象局指出，今天清晨持續受寒流及輻射冷卻效應影響，各地低溫僅6至10度，西半部及花東縱谷局部地區低溫有機會下探到3至6度，白天氣溫略為回升，北部地區高溫約17、18度，東半部地區為19、20度，中南部地區達22、23度。天氣方面，各地大多晴朗，僅花東偶有零星雨。

氣象局預估，週日、下週一（2日、3日）寒流逐漸減弱，清晨夜裡受輻射冷卻影響，氣溫仍低，白天氣溫逐漸回升，北部及東半部高溫約20至23度，其他地區24至26度。天氣方面，各地大多為多雲到晴，只有花東偶有局部短暫雨。

週二至下週三（4日、5日）受到東北季風影響，北台灣白天高溫略降、水氣略增，北部、東半部地區及中南部山區轉為多雲偶有局部短暫雨的天氣，中南部地區則仍為多雲到晴、日夜溫差大的天氣型態。

空氣品質方面，2月1日宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
6 - 14 4 - 19 13 - 19 10 - 18

氣象局對全台本島以及金門發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象局）

氣象局對全台本島以及金門發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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