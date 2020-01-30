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桃園平地最冷僅5.1度 19縣市低溫特報凍到週日

中央氣象局指出，今天受到寒流影響，各地氣溫偏低。圖為日前玉山因寒流下雪。（資料照，記者翻攝）

中央氣象局指出，今天受到寒流影響，各地氣溫偏低。圖為日前玉山因寒流下雪。（資料照，記者翻攝）

2020-01-30 07:29:25

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天受到寒流影響，各地氣溫偏低，目前平地最低溫為桃園市大溪永福，僅5.1度。氣象局也針對19縣市發布低溫特報，其中台北市、新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率。

氣象局表示，昨天晚間至今天（30日）清晨由於寒流影響、輻射冷卻效應等因素，台東地區低溫約11至13度，其他區域最低溫約8至10度，苗栗以北沿海空曠地區及近山區平地下探6度以下，觀測上來說板橋站以8.0度創下本次入冬以來人工站觀測最低溫紀錄。

氣象局指出，白天以後預計北台灣及宜蘭地區整天高溫僅約12、13度，中南部及花東約17至20度，今晚入夜以後台東以外區域低溫預計約8至10度，西半部尤其苗栗以北局部不排除再度出現6度甚至更低的氣溫。

氣象局預估，週五至週六（31日至2月1日，初七至初八）寒流持續影響但水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東偶有零星雨。週日至下週一（2月2日至3日）寒流減弱，輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低，白天氣溫逐漸回升。

空氣品質方面，30日竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
6 - 10 5 - 14 7 - 17 10 - 14

氣象局針對19縣市發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象局）

氣象局針對19縣市發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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