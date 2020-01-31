南投、桃園急凍2.9度！全台持續發布低溫特報

氣象局表示，昨天入夜至今天（31日）清晨受寒流影響，加上輻射冷卻效應，各地低溫僅8到10度。（資料照）

2020-01-31 07:32:19

〔即時新聞／綜合報導〕寒流持續發威！中央氣象局數據顯示，今天南投中寮、桃園大溪永福最低溫僅2.9度，雲林台大、桃改台北等測站也僅有3.5度。氣象局對全台本島以及金門發布低溫特報，其中包含雙北、桃竹苗、中彰投、雲林、嘉義縣市、台南市、高雄市、宜花等地，低溫均有可能下探6度以下，提醒民眾注意保暖。

氣象局表示，昨天入夜至今天（31日）清晨受寒流影響，加上輻射冷卻效應，各地低溫僅6到11度，其中西半部局部地區出現3至6度的低溫，入冬以來人工地面觀測站最低溫出現在嘉義站的5.8度，今天白天高溫中部以北及宜花地區為16至18度，南部及台東為20至22度，中南部留意日夜溫差大。天氣方面，各地大多為晴到多雲的天氣，僅花東偶有零星雨。

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氣象局提醒，今晚入夜至明天（2月1日）清晨持續受寒流及輻射冷卻效應影響，各地天氣仍相當寒冷，低溫僅8至10度，尤其西半部及花東縱谷局部地區低溫仍有機會下探到6度以下。

氣象局預估，週六（2月1日）各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東偶有零星雨。溫度方面，夜間清晨因寒流及輻射冷卻效應影響，西半部及東北部地區氣溫僅8至10度，空曠地區或近山區的平地氣溫可能再低一些，花東地區也只有11至13度左右，週日、下週一（2日、3日）寒流逐漸減弱，白天氣溫回升。

空氣品質方面，31日宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級，雲嘉南及高屏空品區局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 5 - 12 5 - 13 8 - 18 10 - 15

氣象局對全台本島以及金門發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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