歷史性一刻！美國民營登陸器首次完全成功登月 現場歡聲雷動

美國德州民營公司螢火蟲航太的藍色幽靈月球登陸器，於台灣時間2日下午順利降落月球，創下民營登月器首次「完全成功」著陸的紀錄。（美聯社）

2025/03/02 17:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州民營公司螢火蟲航太（Firefly Aerospace）所研發的藍色幽靈（Blue Ghost）月球登陸器，於台灣時間2日下午4時34分順利降落月球，創下民營登月器首次「完全成功（fully successful）」著陸的紀錄，操控中心和觀看直播的民眾隨即歡聲雷動。

據《CNN》報導，藍色幽靈的4個著陸支架都裝有感測器，可以立即確認是否降落成功，螢火蟲航太員工在屏息以待後確認藍色幽靈成功著陸，紛紛從座位上跳起鼓掌。

請繼續往下閱讀...

據了解，德州另間民營業者直覺機器公司（Intuitive Machines），去年2月已完成奧德修斯號（Odysseus）登月創舉，可惜當時登陸器在著陸後側翻，無法達到預先規劃的運作時長，螢火蟲航太則將藍色幽靈定義為民營登月器首次「完全成功」。

藍色幽靈上面搭載了10台NASA儀器，預計會停留2週收集各種資料，包括從月球拍攝地球的X光影像、研究外太空環境與地球磁場的相互作用、分析月壤、用雷射測量月球和地球之間的準確距離，至於下降過程的詳細影像也會一併紀錄，以便協助未來的登月任務。

螢火蟲航太操控中心的員工在登月器成功著陸後歡欣鼓舞。（美聯社）

觀看直播的民眾鼓掌慶祝。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法