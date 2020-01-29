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初六開工爆冷！低溫下探6度 乾冷各地多雲至晴

由於寒流持續影響，今（29）晚起至（30）日清晨，各地低溫下探8度，其中，西半部近山及空曠地區，低溫下探6度。（資料照）

由於寒流持續影響，今（29）晚起至（30）日清晨，各地低溫下探8度，其中，西半部近山及空曠地區，低溫下探6度。（資料照）

2020-01-29 21:49:40

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，因寒流、水氣減少影響，今（29）晚起至（30）日清晨，西半部近山及空曠地區，低溫有機會下探6度，出門開工務必注意保暖。

氣象局表示，由於寒流持續影響，加上環境水氣減少，除冷空氣影響以外，西半部局部地區不排除會有輻射冷卻效應發生。預計今晚至明日清晨，台東以外之地區，低溫普遍落在8至10度，而西半部沿海空曠地區及近山區平地甚至不排除局部有近6度低溫出現，而台東地區低溫則為11至13度。

溫度方面，明天白天高溫和今天類似，預計北台灣及宜蘭地區整天高溫僅約12、13度，而中南部及花東約17至20度，中南部尤其日夜溫差大。

天氣風險公司表示，隨著乾冷空氣移入，今天各地開始轉晴，預計穩定的好天氣會持續至週末。明、後（31）天是這波冷空氣影響最明顯的時間，天氣轉為乾冷，這一波冷空氣南下是目前入冬以來最強的一波，台北測站有機會達10度以下，也就是氣象常說的寒流等級的冷氣團。

天氣風險公司指出，明天各地天氣多雲到晴，白天太陽露臉，中午高溫會回升一些，但夜晚至隔日清晨輻射冷卻作用明顯，在空曠、近山地區可能出現7度低溫。

紫外線方面，明天除了花蓮縣為「低量級」，其餘地區皆為「中量級」。

空氣品質方面，明竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

氣象局也提醒，除了做好保暖工作以外，使用瓦斯、熱水器請務必維持通風，以避免一氧化碳中毒。而有心血管疾病、高血壓或較年長的民眾，更要留意身體狀況。另外，農作物及水產養殖業也須防範寒害。

溫度方面，明天白天高溫和今天類似，預計北台灣及宜蘭地區整天高溫僅約12、13度，而中南部及花東約17至20度，中南部尤其日夜溫差大。（圖擷取自中央氣象局）

溫度方面，明天白天高溫和今天類似，預計北台灣及宜蘭地區整天高溫僅約12、13度，而中南部及花東約17至20度，中南部尤其日夜溫差大。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除了花蓮縣為「低量級」，其餘地區皆為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除了花蓮縣為「低量級」，其餘地區皆為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，明竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及離外島地區為「良好」等級；北部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

空氣品質方面，明竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及離外島地區為「良好」等級；北部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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