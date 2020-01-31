電腦也能擠牛乳！ 佳里酪農領先全台引進智慧自動擠乳機

智慧機器人擠乳機讓乳牛舒服地想擠乳就擠乳，不必像以往人工趕牛。（記者楊金城攝）

2020-01-31 22:09:04

〔記者楊金城／台南報導〕台南市發展智慧畜養、科技酪農，佳里梅桂牧場領先全台，引進自動化省工設備的智慧擠乳機，有效改善缺工問題與提升經濟效益。市長黃偉哲今參訪讚不絕口，強調推動「智慧農業4.0」政策刻不容緩，期許台南市成為智慧農業模範城市。

「電腦不但能揀土豆，現在也能擠牛乳。」黃偉哲盛讚梅桂牧場是酪農業標竿，未來畜牧業應發展智慧科技，短期可減少農業缺工問題，長期可提升經濟效益、友善動物。

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梅桂牧場場長甘智仁、沈月春說，從荷蘭進口的智慧擠乳機，一台要價800萬元，牧場目前裝置2台，自動化擠乳可分析乳品品質、記錄每頭乳牛泌乳量，並進行乳頭消毒，不僅省時省工，提升生乳產量2成、生乳品質，讓乳牛24小時想擠乳就擠乳，也能減少乳房炎發生，友善乳牛。

甘智仁夫婦為照顧乳牛和擠乳，27年來從未休假過，沈月春說，有了智慧機器人擠乳機，日前兩人終於首次休假出國遊玩，購買擠乳設備「錢花得值得」。

台南現飼養約2萬2400頭乳牛，為全台第二大酪農產區，農業局副局長李建裕表示，飼牛場科技化自動項目包括芻料收穫與調製、仔牛餵乳、精料給飼、完全混合日糧給飼、牛乳收穫、牛糞清除與堆肥化、水質監控與生產管理等，農委會也補助多功能智慧型自動推草料機、自動化擠乳設備，協助農業經營邁向科技化，有效改善缺工問題。

使用智慧機器人擠乳機，有效改善缺工問題與提升經濟效益。（記者楊金城攝）

市長黃偉哲（前左二）參訪佳里梅桂牧場的智慧擠乳機，並大讚牛乳好喝。（記者楊金城攝）

從荷蘭進口的智慧擠乳機，一台要價800萬元，圖中人物為梅桂牧場女主人沈月春。（記者楊金城攝）

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