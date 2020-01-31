為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

電腦也能擠牛乳！ 佳里酪農領先全台引進智慧自動擠乳機

智慧機器人擠乳機讓乳牛舒服地想擠乳就擠乳，不必像以往人工趕牛。（記者楊金城攝）

智慧機器人擠乳機讓乳牛舒服地想擠乳就擠乳，不必像以往人工趕牛。（記者楊金城攝）

2020-01-31 22:09:04

〔記者楊金城／台南報導〕台南市發展智慧畜養、科技酪農，佳里梅桂牧場領先全台，引進自動化省工設備的智慧擠乳機，有效改善缺工問題與提升經濟效益。市長黃偉哲今參訪讚不絕口，強調推動「智慧農業4.0」政策刻不容緩，期許台南市成為智慧農業模範城市。

「電腦不但能揀土豆，現在也能擠牛乳。」黃偉哲盛讚梅桂牧場是酪農業標竿，未來畜牧業應發展智慧科技，短期可減少農業缺工問題，長期可提升經濟效益、友善動物。

梅桂牧場場長甘智仁、沈月春說，從荷蘭進口的智慧擠乳機，一台要價800萬元，牧場目前裝置2台，自動化擠乳可分析乳品品質、記錄每頭乳牛泌乳量，並進行乳頭消毒，不僅省時省工，提升生乳產量2成、生乳品質，讓乳牛24小時想擠乳就擠乳，也能減少乳房炎發生，友善乳牛。

甘智仁夫婦為照顧乳牛和擠乳，27年來從未休假過，沈月春說，有了智慧機器人擠乳機，日前兩人終於首次休假出國遊玩，購買擠乳設備「錢花得值得」。

台南現飼養約2萬2400頭乳牛，為全台第二大酪農產區，農業局副局長李建裕表示，飼牛場科技化自動項目包括芻料收穫與調製、仔牛餵乳、精料給飼、完全混合日糧給飼、牛乳收穫、牛糞清除與堆肥化、水質監控與生產管理等，農委會也補助多功能智慧型自動推草料機、自動化擠乳設備，協助農業經營邁向科技化，有效改善缺工問題。

使用智慧機器人擠乳機，有效改善缺工問題與提升經濟效益。（記者楊金城攝）

使用智慧機器人擠乳機，有效改善缺工問題與提升經濟效益。（記者楊金城攝）

市長黃偉哲（前左二）參訪佳里梅桂牧場的智慧擠乳機，並大讚牛乳好喝。（記者楊金城攝）

市長黃偉哲（前左二）參訪佳里梅桂牧場的智慧擠乳機，並大讚牛乳好喝。（記者楊金城攝）

從荷蘭進口的智慧擠乳機，一台要價800萬元，圖中人物為梅桂牧場女主人沈月春。（記者楊金城攝）

從荷蘭進口的智慧擠乳機，一台要價800萬元，圖中人物為梅桂牧場女主人沈月春。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
震撼！科學家造出史上首見「活體機器人」可進行自我修復
2020-01-14 16:03

震撼！科學家造出史上首見「活體機器人」可進行自我修復
自動化趨勢 PwC：2年後500萬人飯碗不保
2020-01-13 16:18

自動化趨勢 PwC：2年後500萬人飯碗不保
Uniqlo東京倉庫 90％員工已由機器人取代
2019-12-25 15:18

Uniqlo東京倉庫 90％員工已由機器人取代
機器取代人力 專家指連金融業高薪工作都可能被取代
2019-12-07 20:25

機器取代人力 專家指連金融業高薪工作都可能被取代
來源國有疑慮 酪農業外勞卡關
2019-11-06 14:15

來源國有疑慮 酪農業外勞卡關

生活今日熱門
2020-01-31 22:59

武漢肺炎》台灣成功分離病毒株 有望加速藥物、疫苗研發

2020-01-31 20:03

武漢肺炎》台灣第10例確診 指揮中心：一喜一憂

2020-01-31 07:37

險成海上監獄！中國夫妻疑感染讓7000人困郵輪 台灣苦主現身...

2020-01-31 07:32

南投、桃園急凍2.9度！全台持續發布低溫特報

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播