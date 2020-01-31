急凍！彰化縣最低4.1度 2天17人OHCA

中國武漢肺炎疫情來勢洶洶，不少民眾把醫院當成禁地，不敢回診拿藥，醫院大廳人潮明顯減少。（記者張聰秋攝）

2020-01-31 18:51:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕天氣冷到爆，今天（1月31日）清晨，彰化縣最冷出現在芬園鄉4.1度，根據消防局統計，全縣這2天來非創傷的OHCA（到院前已無生命跡象）已17人，中高齡族群為主。

中國武漢肺炎疫情來勢洶洶，不少人把醫院當成禁地，醫師呼籲患有心血管疾病的民眾，務必按時就診服藥，到醫院時做好戴口罩、勤洗手的必要防護，就不用自己嚇自己。

請繼續往下閱讀...

氣溫急凍，不單沒有外傷的急救個案增加，連醫院急診處收治急性腦中風也不少，彰化基督教醫院從1月29日到1月31日收治6名急性腦中風患者，門診住院人數比平常增加2到3成。

連日來，彰化秀傳醫院收治1名急性腦中風病患、2名心血管疾病個案、1名到院前已停止呼吸心跳的OHCA病患，住院人數微增。

消防局統計，從1月30日（初六）0點到31日（初七）下午3點30分止，全縣各地消防局受理非創傷OHCA急救人數17人，其中男性12人、女性5人，最年輕是45歲、最長95歲，平均年齡約73歲，年齡偏高。

彰化市漢銘基督教醫院副院長、神經內科醫師林志明則提醒民眾，低溫天氣容易誘發心血管疾病，日夜溫差大更容易造成血管收縮不穩定和痙攣，甚至造成血管病變或因血管收縮不好而誘發心臟病、腦中風等疾病，此時，年長者或心血管疾病患者更要注意頭部和臉部保暖，也要按時服藥，勿因武漢肺炎疫情而不到醫院看診，該做的防護都要做到，抗疫情與自己的慢性疾病都同等重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法