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全台持續急凍！如何查詢「明晨低溫」 鄭明典曝訣竅

氣象局持續發布低溫特報，全台今晚至明日清晨有10度以下低溫。（資料照）

氣象局持續發布低溫特報，全台今晚至明日清晨有10度以下低溫。（資料照）

2020-01-31 21:17:10

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（31）日續發低溫特報，全台除澎湖、馬祖外，均亮起低溫燈號，共有12縣市可能出現6度以下「非常寒冷」低溫，氣象局副局長鄭明典對此在臉書教導民眾如何查詢「明晨低溫」，也透露今晚至明日的低溫原因。

氣象局官網顯示，受到寒流影響，台灣各地氣溫顯著偏低，今晚至明（1）日清晨，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣為低溫橙色燈號，意即「非常寒冷」，有機會出現6度以下低溫。

氣象局提到，基隆市、臺北市、新竹市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣則為黃色燈號，意即「寒冷」，可能會發生10度以下低溫，提醒民眾做好保暖工作，保持頭、頸、手和腳部溫暖，在家使用熱水器也應注意安全。

氣象局副局長鄭明典在臉書表示，若民眾想查詢居住地「明晨低溫」，進入氣象局電腦版官網選擇「天氣」，並於左側圖示上方選「鄉鎮預報」，找尋想看的縣市，再選擇「逐三小時」預測，設定好日期；時間就可看見詳細預測；使用手機版的民眾進入官網首頁後，點擊網頁右上角的三條橫線並按照前述步驟即可。

鄭明典透露，明天的低溫主要來自輻射冷卻的貢獻，輻射冷卻會被雲擋住，也會被風攪亂，所以有雲的地方輻射冷卻少，海邊有風的地方輻射冷卻也少，溫度分布受地形影響非常明顯。

鄭明典臉書全文

全台12縣市為代表「非常寒冷」的橙色燈號，8縣市則為代表「寒冷」的黃色燈號。（圖取自中央氣象局）

全台12縣市為代表「非常寒冷」的橙色燈號，8縣市則為代表「寒冷」的黃色燈號。（圖取自中央氣象局）

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