今晚至明晨仍有6度以下低溫！吳德榮：下週二起有雨

中央氣象局今天上午持續發布低溫特報。（圖翻攝自中央氣象局）

2020-01-31 13:26:20

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天上午持續發布低溫特報，指出今（31日）晚至明（2月1日）晨局部地區有6度以下低溫發生的機率，提醒民眾留意保暖。氣象專家吳德榮則表示，明天白天起至下週一（3日）寒流逐日減弱，白天氣溫逐漸回升，但入夜後因輻射冷卻作用，部分地區低溫仍下探10度以下。

氣象局表示，今天上午至明天上午，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率。基隆市、台北市、新竹市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

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氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」撰文指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天白天到明晨乾寒流勢力仍強，大部分地區平地低溫仍下探10度以下，局部地區平地降至6度以下，天氣方面各地晴朗穩定。吳德榮也整理出今天各區平地氣溫，北部4至18度、中部5至20度、南部6至22度、東部7至21度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明白天起至下週一乾寒流逐日減弱，白天有陽光氣溫逐日回升，但入夜後受輻射冷卻作用影響，少部分地區平地清晨氣溫仍將低於10度。到了下週二、三（4、5日）鋒面抵達，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣天氣濕冷。

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