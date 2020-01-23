外科用口罩哪面朝外？戴錯恐狂吸他人飛沫遭感染

外科口罩應把有顏色的那面朝外配戴，才能有防止飛沫傳染的功效。（資料照）

2020-01-23 23:22:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省武漢市「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）肺炎疫情繼續蔓延，染病人數不斷增加，不少民眾都開始戴起外科醫用口罩，預防飛沫傳染，但口罩一面是白色，另一面通常是綠色、藍色，有網友指出，常有人不清楚哪一面朝外，戴錯恐讓病毒長驅直入影響健康。

網友在臉書社團「爆料公社」貼出實驗影片，鏡頭前方放著2片口罩，有顏色的一面朝上，另1片是白色那面朝上，旁白表示，有網路傳言稱「感冒的時候有顏色的朝外，沒有感冒時白色朝外」，這樣的錯法是錯誤的，無論有沒有身體不適，配戴口罩時，有顏色的那面都要朝外。

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實驗影片介紹，有顏色的那一片具有防潑水功能，所以別人的飛沫就會被擋在外面，不會滲進來造成感染；白色的表面有吸水功能，配戴者說話的時候，唾液就會被吸住，不會傳染病菌給他人；此外，可以觀察口罩的鼻樑條，有鼻樑條的那一面要朝外。

網友們得知此事後，都感到相當實用，紛紛留言稱讚「謝謝分享」、「真的要會戴口罩，不然戴錯馬上就完蛋了」、「原來我一直認為是常識的事，很多人都不知道」、「到底是誰一直愛宣導錯誤的東西，亂戴」、「原來我一直都載錯」、「鼻子上的鐵絲必須要壓緊，貼合臉型才能有完整的防護效果」。

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