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武漢肺炎》2/11開學 宜縣將向中央爭取22萬片口罩抗疫

宜蘭縣的國中小與幼兒園，將於2月11日開學，鑒於近期武漢肺炎疫情延燒，宜縣將做好相關防疫資源整備應對。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣的國中小與幼兒園，將於2月11日開學，鑒於近期武漢肺炎疫情延燒，宜縣將做好相關防疫資源整備應對。（宜蘭縣政府提供）

2020-01-31 16:24:40

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣的國中小與幼兒園，將於2月11日開學，鑒於近期武漢肺炎疫情延燒，縣府除將添購3萬片口罩給各校備用，還將向中央爭取22萬片口罩，希望開學第一週，各校可主動提供每名入學學童一人一片口罩，來對抗武漢肺炎疫情，保障學生們的健康。

武漢肺炎疫情爆發，台灣也受到影響，截至昨日為止已有9例確診；宜縣國中小、幼兒園2月11日即將開學，為確保縣內4萬4000名學童的健康，縣府也上緊發條備戰，整備校園內的防疫物資，包含口罩、耳（額）溫槍、酒精及消毒水等。

其中，由於口罩需求量大，加上民眾搶購導致缺貨，校園內的口罩數量不足「拉警報」；縣府教育處說，現階段校院內備用口罩庫存約為總人數的1至1.5倍，只能供應緊急需求，會先呼籲家長讓孩子配戴口罩進入校園。

教育處說，為避免學校口罩供應不足，已緊急向廠商採購3萬片醫療型口罩，包含15000片成人口罩及15000片兒童口罩，預計在開學前2日備齊，但也能應對緊急情況，無法配發給學童每天配戴。

至於是否強制學童與教職員進入校園配戴口罩？教育處指出，依據中央指引，除強制要求有出現咳嗽等呼吸道症狀的教職員與學生戴上口罩，還未強制要求學校內的全體人員配戴口罩，但因為多數家長憂心，校園恐成武漢肺炎群聚感染的高風險場所，將向中央爭取22萬片口罩，確保縣內學生於開學的第一週能每天配戴新口罩。

教育處指出，配合中央防疫政策，已要求由中、港、澳入境的學生，在入境後14日內在家休息，避免上課、上班，也會要求學校於開學日前一天向校內所有師生調查，再由縣府統一造冊，通報教育部校安系統。

宜蘭縣的國中小與幼兒園，將於2月11日開學，鑒於近期武漢肺炎疫情延燒，宜縣將做好相關防疫資源整備應對。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣的國中小與幼兒園，將於2月11日開學，鑒於近期武漢肺炎疫情延燒，宜縣將做好相關防疫資源整備應對。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣的國中小與幼兒園，將於2月11日開學，鑒於近期武漢肺炎疫情延燒，宜縣將做好相關防疫資源整備應對。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣的國中小與幼兒園，將於2月11日開學，鑒於近期武漢肺炎疫情延燒，宜縣將做好相關防疫資源整備應對。（宜蘭縣政府提供）

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