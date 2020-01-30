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寶可夢2020最新功能！ 35等以上玩家今起搶先體驗對戰聯盟

今起35等以上玩家已經可以搶先體驗對戰聯盟。（記者簡惠茹翻攝）

今起35等以上玩家已經可以搶先體驗對戰聯盟。（記者簡惠茹翻攝）

2020-01-30 15:04:03

〔記者簡惠茹／台北報導〕手機遊戲Pokémon GO精靈寶可夢2020年最新更新，GO對戰聯盟登場！玩家可以在遊戲中與全世界訓練師一較高下，透過網路連線對戰，獲勝就能累積積分，今天起等級35等以上的玩家已經可以搶先體驗。

Pokémon GO開發團隊表示，GO對戰聯盟中的訓練家對戰會有超級聯盟、高級聯盟和大師聯盟三個聯盟，聯盟對戰結果將決定級別高低，而不同的級別將有不同的獎勵，為了確保功能維持穩定，本週陸續向各等級的訓練家開放此功能，今天等級35級以上玩家已經可以使用。

開發團隊說明，級別將隨著在賽季中獲勝的次數上升，每次賽季都將從級別1開始，最高級別為10，只要登上新的級別，該賽季內級別就不會往下掉，級別越高，能領到的獎勵就越好，升上級別10後，獲勝時積分將會增加，落敗時則會減少。

開發團隊指出，功能上線後，GO對戰聯盟的季前賽就會開打，季前賽是賽季開始前的一小段時間，在這段時間裡團隊會優化並平衡GO對戰聯盟的功能，並利用這段時間研究玩家是如何使用GO對戰聯盟，以決定賽季的理想長度、級別的積分門檻等相關規則。

團隊表示，在季前賽階段中，GO對戰聯盟會從超級聯盟開始，然後依序切換成高級聯盟和大師聯盟，每兩週會輪替一次聯盟，季前賽期間內的分數不會累積，所以在賽季正式開打前，這是玩家可以不需要擔心積分和排名，好好實驗各種不同的小隊組合與策略，還能獲得獎勵。

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