武漢肺炎》校園防疫 教育部：一切依指揮中心規定分流管理

為防疫需要，教育部今天表示，大專校院對中國學生仍應依「因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引」進行分流管理，採行集中檢疫管理、自主健康管理及集中監測管理。（記者林曉雲攝）

2020-01-30 11:26:38

〔記者林曉雲／台北報導〕防疫總動員，教育部今天表示，大專校院對中國學生仍應依「因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引」進行分流管理，採行集中檢疫管理、自主健康管理及集中監測管理，並無以管理措施取代工作指引一事。

教育部說明，依照「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」針對防疫工作的相關規定，指揮中心於今年1月26日函教育部「因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引」，對中國學生分為三類進行管理，第一類是今年1月26日前已入境之中生，過去14天曾有中國湖北省之旅遊史或居住史者，須集中檢疫管理。

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第二類是今年1月26日前已入境之中生，但未曾有中國湖北省之旅遊史或居住史者，則採自主健康管理；第三類是中央流行疫情指揮中心公告重新開放入境後之中生，自中國入境之學生須集中監測管理，學校須擬訂管理計畫送中央流行疫情指揮中心審核。

因防疫需要，教育部今天原訂的新春團拜已取消，而在春節過年期間，由綜合規劃司長黃雯玲駐守指揮中心，包括高教司、技職司、國教署等各單位也多在連假期間開會，研商因應相關措施。

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