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武漢肺炎》新北市府開工後首場市政會議 侯友宜與局處長戴口罩出席

新北市政府今天開工召開市政會議，市長侯友宜（中）與副市長謝政達（右）、吳明機（左）都戴上口罩。（記者何玉華翻攝）

新北市政府今天開工召開市政會議，市長侯友宜（中）與副市長謝政達（右）、吳明機（左）都戴上口罩。（記者何玉華翻攝）

2020-01-30 10:47:01

〔記者何玉華／新北報導〕今天年初六開工日，新北市政府防範武漢肺炎疫情，以廣播拜年取代新春團拜，侯友宜也宣示，防疫作戰的同仁都要戴口罩，先管理好自我健康才能保護市民；在今天召開的市政會議中，市長侯友宜及各局處首長也全面戴上口罩，做好自我衛生管理。

新北市府今天一早8點半召開因應武漢肺炎疫情第7次防疫應變會議，隨後以廣播拜年取代新春團拜，同時進行員工防疫宣導；結束後，侯友宜即前往鄰近三鐵共構的板橋車站視察防疫整備工作。

侯友宜要求，市府第一線跟民眾接觸的員工一定要戴口罩，員工或洽公民眾進入市府需透過額溫槍進行簡易篩檢，公托親子館這兩天全部停止對外開放，展開消毒工作；學童開學前，所有高中職以下的學校、托育單位都要做好消毒及防疫物資整備。

另外，市府員工是否要戴口罩上班，侯友宜今天受訪時表示，市府空間有一定規模，辦公桌之間都有隔離，不需要每個人都戴上口罩，但若近距離與人接觸就應該戴上；至於防疫作戰的同仁，則都要戴口罩，要先管理好自我健康才能保護市民。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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新北市政府今天開工召開市政會議，市長侯友宜和與會局處首長都戴口罩參加。（記者何玉華翻攝）

新北市政府今天開工召開市政會議，市長侯友宜和與會局處首長都戴口罩參加。（記者何玉華翻攝）

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