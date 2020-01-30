武漢肺炎》視察口罩工廠 黃偉哲：產量足夠、不需恐慌

台南市長黃偉哲今至白河視察口罩工廠，對於業者配合防疫趕工致贈加菜金慰勞。 （記者王涵平攝）

2020-01-30 10:26:03

〔記者王涵平／台南報導〕台南市長黃偉哲今至白河視察口罩工廠，對於業者配合防疫趕工製造表示感謝，黃偉哲表示，依目前產量已足夠因應疫情需要，呼籲民眾不要為了想要而買，不需恐慌。

黃偉哲今前往恆大公司白河廠了解口罩生產情形，業者表示，未料到疫情如此嚴重，目前已從原本3條生產線增加到6條，口罩每日產能約20萬個。

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黃偉哲致贈加菜金2萬元感謝生產線人員辛勞，並表示，正確的防疫衛教觀念只要拱手不握手，不亂噴口水，並不需要特別戴口罩，但已指示第一線接觸民眾的相關公務人員需戴口罩，而口罩也希望優先提供醫護與警察人員，一般民眾不需為了想買而買。

黃偉哲表示，邀集口罩工廠，與各大通路商含大型賣場、超商、藥妝店開會，了解醫療級口罩供應情形與鋪貨狀況，同時建立窗口與回報機制。

另衛服部自1月28日到30日每日提供醫療級口罩增加至600萬片給7-11、全家、萊爾富、ok等四大超商。於1月29日到30日陸續供應470萬片口罩，供醫療院所內部或周圍之藥妝醫材通路（康是美、屈臣氏、維康、杏一、躍獅、健康人生），同樣是零售散賣。且1月28日起到2月15日止，藥局及有藥商許可之零售商，可零售散賣醫用口罩。經發局也會持續協調家樂福、好市多等大通路商，協助供應醫療級平面式口罩。

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台南市長黃偉哲（右）今至白河視察口罩工廠，對於業者配合防疫趕工製造表示感謝，黃偉哲表示，依目前產量已足夠因應疫情需要，呼籲民眾不要為了想要而買，不需恐慌。 （記者王涵平攝）

台南市長黃偉哲今出席民治市政中心新春團拜，他說，正確的防疫衛教觀念只要拱手不握手，不亂噴口水，並不需要特別戴口罩。 （記者王涵平攝）

台南市政府民治市政中心新春團拜，採取酒精消毒、量體溫等防疫措施。 （記者王涵平攝）

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