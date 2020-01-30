清水祖師廟賽神豬 1409台斤奪冠

特等獎為林萬金飼養的1409台斤神豬奪下。（記者邱書昱攝）

2020-01-30 10:40:52

首次上稿09:36

更新時間10:40（新增林金結說法）

〔記者邱書昱／新北報導〕每年農曆春節初六，新北市三峽清水祖師廟都會舉辦賽豬公祭典，今年特等獎的是由74歲的林萬金飼養的1409台斤神豬奪下，而首次參賽的新北市議員林金結便以1250台斤的神豬奪得貳等獎，他也將神豬肉義賣所得捐助在地學校。

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賽豬公祭典廟會從一早8點遶境三峽老街周遭，神豬也跟隨隊伍遊街，沿途經過的店家、民眾紛紛拿起手機拍照，隊伍最後集結在祖師廟前廣場舉辦神豬拍賣，而神豬得主於祖師廟拜拜敬神。

三峽祖師廟表示，每年的競賽由在地七股不同姓氏輪流祭祀，今年則是由林姓擔綱爐主，這次的神豬競賽第一名林萬金的特等獎為1409台斤、第二名林財龍的壹等獎為1346台斤、第三名林金結的貳等獎為1250台斤，以及第四名林義中的參等獎為1244台斤。

林金結表示，恰巧7年一次林姓祭祀，剛好有機緣參加，於是向神明擲筊，挑選300台斤的神豬開始飼養，這也是祈求國泰民安，神豬也具有靈性，在養的過程中吃多吃少都在於自己；不少人都會在前幾天拔象徵智慧的豬毛。

此外，林金結也說，獲獎的神豬通常都要宴客，這次則是以義賣方式，以每斤2000元拍賣，全數所得也會和選舉補助款作為土城、三峽中小學的急難救助金使用。

賽神豬祭典今年由林姓擔任爐主。（記者邱書昱攝）

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