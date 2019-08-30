終止神豬重量比賽！ 台灣動社：還差3000多人附議

2019-08-30 19:33

〔記者簡惠茹／台北報導〕動保團體台灣動物社會研究會統計，全台1600多家廟宇中，只剩下11家堅持神豬重量比賽，養神豬的過程不但會限制豬隻限制行動、強迫灌食、五花大綁甚至以拖車吊起秤重，未經人道致昏、活活刺喉放血，台灣動社今天表示，神豬從飼養到屠宰的過程，飽受各種虐待與痛苦，停止神豬重量比賽的提案附議只差3800人，請大家一起加入。

台灣動物社會研究會說，目前全球連署正邁向5萬人，另外還有網友在公共政策網路參與平台發起的終止神豬重量比賽，50多天內要找到3800個願意發聲的台灣人，一旦到達附議人數，負責相關業務的行政機關就必須正式聯繫提案人、回應民眾提案，請大家再次幫忙強力轉貼，要求政府正視，淘汰殘酷陋俗，停止神豬重量比賽。

動社指出，農曆七月義民祭典是客家族群的一大盛事，卻有一項足以污衊客家文化的虐待動物陋習「神豬重量比賽」，至今仍年年舉辦。一直以來，義民祭的神豬祭祀都被誤以為是客家文化，然而，2016年文化部就已公告強調，義民祭為重要民俗，但不包括「神豬重量比賽」。

動社也說明養神豬過程，動社表示，神豬重量比賽以「宗教、民俗」之名，讓豬必須被迫不斷增胖，且在飼養過程裡，為了要限制豬的行動，將豬關進用粗竹管或鐵管架設的「窟」內，豬除了可以翻身，無法站立或移動，在長達約兩年「下窟強迫增肥」的時間裡，神豬完全無法表現自然行為，多數飼養者並以「強迫灌食方式」讓豬增肥增重，許多豬胖到癱瘓，無法站立，最後在眾人圍觀下，被以利刃活活割喉宰殺。

動社表示，16年來每一年都以各種方式倡議、陳情，雖然至今仍未成功，但為改善動物處境不能放棄，在神豬重量比賽取消之前，將無期限抗議此一陋俗。連署連結：https://join.gov.tw/idea/detail/09ae5b7b-b8d9-4c92-bc51-46416f4b2df4?fbclid=IwAR2-bDr8PP02Zq7WP__2dkfzCsAk9WNNLxl6Ehw2A3FUfPL7OCnkFiheXvs

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