文史工作者：神豬比賽不必取消 但該這樣改革...

2019-08-20 16:34

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣地方文史工作者黃有福說，神豬比賽在閩南、客家的廟會中都很常見，而虐養神豬的狀況確實存在，是禁錮飼養，並非強行灌食。這主要是因農業社會已遠，家戶養豬已不可能，只有家戶養的神豬，飼主才會真正對牠愛護有加。專業養神豬戶因應廟會祭典而生，1隻特等獎的神豬公定價碼就是新台幣100萬元，為了養大牠，當神豬養到5、600台斤重時，就會被趕入只有1.5個塌塌米大小的豬圈內禁錮，豬圈的護欄還刻意橫架上木棍，目的就是要讓神豬無法站立、走動，以防牠多消耗能量，而養輸人家，最後神豬就因為長期趴著無法動彈而毀了膝關節，終而無法行走。

所以黃有福主張神豬比賽不必取消，但該改革。他早就建議義民廟廟方，在每年神豬比賽時，想要能成為可以獻祭給義民爺的神豬，過磅前必須要先讓神豬能起身走動個10公尺、或是20公尺遠，佐證神豬是被正常豢養長大、沒有殘廢。

黃有福說，以前農業社會人們敬神謝天養神豬，因為是自己親手所養，所以愛護有加。現在工商業社會，年輕人不僅宗教信仰變了，上班超時、居住空間也狹小，真的要用神豬祭祀，只能央請別人代養。

他說，坊間只要是特等獎的神豬一定就是100萬的行情價，頭等以下開始秤斤論兩，大概40幾萬就可以買到頭等或是二等獎神豬，三、四等獎的則約30幾萬就可。

他說，這些被人代養的神豬因為「死不得」，死了要賠錢！還得「夠肥」。所以被如前述禁錮養著。至於強灌的餵食狀況倒是沒有的，因為飼主多半都是把食物餵入神豬的嘴，再讓牠自行吞嚥，並沒有強灌入胃，動保人士這方面的說法跟事實有些出入，某部分也是因此引起信眾們的反彈。

此外，黃有福認為動保人士的抗議主題不夠精確，豬肉本來就是國人主要的肉類蛋白來源，要說禁止宰殺神豬，就會落人「那所有屠宰市場也不准宰殺豬隻，就連雞鴨等禽肉也不能屠宰」的口實。這自然難以獲得普遍信眾的支持，但若聚焦在飼養時「不能禁錮神豬」，神豬比賽的規則再搭配修正，相信人都是有惻隱之心的，大家應該就會轉而認同。

新竹縣家畜疾病防治所所長彭正宇直言，這幾年縣府在尊重傳統民俗文化下，也努力想要排除飼養神豬可能不人道的爭議。

該所除了希望未來可以透過加強跟輪值祭典區信眾溝通，加強人道飼養、和動保法律的相關觀念，對於專業飼養神豬戶，他們也不排除造冊輔導，隨時留意飼養期間是否真有不人道處置的釐清，以讓這個客家祭典中重要一環的儀式也能與時並進，獲得更多人的認同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法