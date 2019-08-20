動保者抗議灌食 李永得：客家鄉親養神豬如奉養阿公阿婆

2019-08-20 14:54

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔褒忠亭義民廟20年來首次出現有動保人士在祭典會場外抗議，以人道理由要求客委會等相關單位取消神豬比賽，客委會主委李永得回應說，這個爭議必須分2件事情看待，1個是神豬比賽，另1個是不要虐養神豬。李永得說，前者是義民祭典文化中的一部分，有100多年的傳統，希望動保人士要能理解且尊重。至於後者他非常贊成動保人士的看法，只是神豬比賽是民間的信仰，不是官方或是任何一個單位，隨時一個命令就可以取消的，因為任何一個民俗的形成，一定有其歷史過程和意義，所以他希望大家互相彼此尊重。

李永得也說，就他所了解的，客家鄉親畜養神豬其實猶如奉養自己的阿公、阿婆一樣尊重和愛護，外傳強迫灌食的可能性不高。

新竹縣長楊文科則說，新竹縣尊重多元聲音，動保人士所提的意見，縣府會好好思考如何配合世代的改變，慢慢的來移風易俗，像是縣府近年配合義民祭已經長期推動用創意彩繪神豬來取代真正的神豬，未來還會持續推動。事實上一如今天廣場上大家所見，也已經有很多鄉親不是用神豬祭祀，而是用米豬等取代。

但是他也希望動保人士不要誤解義民爺文化的傳承，畢竟神豬比賽是個傳統，而文化的改變會隨著時間的演變而改變的，他希望動保人士不要多慮，文化終歸還是會有一天因為習俗、時代潮流而轉變的。

不過楊文科也認同飼養者都是把神豬當寶貝在飼養，給神豬吹電扇、冷氣、給牠好好吃，不會強塞、強灌，他希望動保人士也不要有誤解。

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