武漢肺炎》書展、燈會將登場 專家：湖北回來、感冒的人不應去

疫情指揮中心下午由防疫專家說明疫情狀況。（記者吳亮儀攝）

2020-01-29 17:52:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天初五開工，之後陸續有國際書展、燈會等大型活動開始，但因應中國武漢疫情持續，讓各界討論是否該繼續舉辦；中央疫情指揮中心今天下午由專家對外說明，指出目前台灣沒有社區感染疫情，大型活動不須停辦，但部分族群例如從中國湖北省回來、有感冒或上呼吸道症狀的人就不該參加。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、諮詢小組委員李秉穎等人向媒體說明，目前雖然有一起本土病例，但這是因第5例境外移入病例的丈夫染病，是在清楚來源、密集接觸下才染病，這很合理，也不會把這起病例歸類為有社區感染。

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張上淳說，所以目前不須特別拉高防疫措施，國內舉辦的大型活動也都還是可以繼續舉辦，不用取消，但部分族群例如從中港澳地區回來的人、特別是湖北省回來的人，就不要參加。另外有上呼吸道症狀、感冒、流感的人也不要參加。

對於武漢肺炎是否像流感一樣等到天氣熱就會逐漸消散？李秉穎說，這新病毒和SARS也有不太一樣的地方，例如武漢肺炎輕症較多，從台灣的病例和各國的狀況來看都相符，例如台灣8例中僅1例有肺炎症狀。

但他指出，武漢肺炎傳染力應比SARS更強，SARS要有發燒才會有傳染力，但目前有觀察到一些武漢肺炎個案似乎在輕症沒有發燒時就能傳染，雖沒有足夠證據，但有這些顧慮。

李秉穎說，冠狀病毒的確不耐熱，但天氣變熱時疫情變成零、跟減少是不一樣的概念，例如即使在夏天一樣有流感，但少很多。

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