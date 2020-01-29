為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

01/29 各報重點新聞一覽

台灣昨天一日新增三起武漢肺炎病例，其中有一例是國內首例「本土病例」！圖為彰化口罩工廠加開生產線因應民眾需求。（記者湯世名攝）

台灣昨天一日新增三起武漢肺炎病例，其中有一例是國內首例「本土病例」！圖為彰化口罩工廠加開生產線因應民眾需求。（記者湯世名攝）

2020-01-29 09:23:28

自由時報

「家庭內感染」武漢肺炎 台灣爆首起本土病例

中國武漢肺炎疫情升溫，日本、德國都出現無武漢旅遊史的人傳人病例，台灣昨天一日新增三起武漢肺炎病例，其中有一例是國內首例「本土病例」！國內的首起本土病例，是家住中部的五十多歲男性。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，這名病患是我國第五例病例的先生，屬「家庭內感染」，並非「社區群聚感染」。

詳見「家庭內感染」武漢肺炎 台灣爆首起本土病例

布萊恩 跳過票選入主籃球名人堂

湖人傳奇球星布萊恩前天搭乘私人直升機墜機身亡，震撼全球，締造無數榮耀的他，深受不少球員推崇及球迷寵愛，如今他的偉大生涯將得到最大認可，入主二○二○梯次籃球名人堂。

詳見布萊恩 跳過票選入主籃球名人堂

高鐵停駛 中港航班減半 香港堵疫情 關閉部分邊境

香港特首林鄭月娥二十八日宣布，為加強因應武漢新型冠狀病毒疫情，北京當局已同意暫停發放來港自由行簽注，港府將暫時關閉與中國的部分邊界，飛往香港的中國國內線航班將減半、跨境巴士將減少班次，多個往來中港的港口都將暫停渡輪服務。

詳見高鐵停駛 中港航班減半 香港堵疫情 關閉部分邊境

聯合報

彰化首見武漢肺炎家庭感染 個案去過超市、3C店家

中央流行疫情指揮中心公布我國確診第8例嚴重特殊傳染性肺炎確定病例，也是首例本土病例，個案是彰化50歲男性，為先前確診第5例境外移入52歲女台幹丈夫，因透過家庭群聚感染，對國內目前防疫具有特殊性，彰化衛生局今天公布兩人發燒及發病前去過的地方，已對相關人員完善追蹤，民眾不需要恐慌。

詳見彰化首見武漢肺炎家庭感染 個案去過超市、3C店家

無症狀感染者具傳染力 「機場檢疫難阻絕境外移入」

大陸國家醫療專家組成員證實，在這次新型肺炎疫情中，出現無症狀感染者。國內流行病防疫權威指出，具有一定傳染力的無症狀傳染者確實存在，如未謹慎防疫，年後氣溫驟降，恐爆發另一波疫情。更有專家擔憂，機場發燒檢疫效果將大打折扣，阻絕境外移入恐成不可能的任務。

詳見無症狀感染者具傳染力 「機場檢疫難阻絕境外移入」

中國時報

武漢肺炎 台灣首現本土案例！初五開工 醫院封門防疫

武漢肺炎疫情不斷擴散，台灣中央流行疫情指揮中心最新公布，昨再新增2例境外移入病例，及首例台灣本土病例，為第5例女台商的老公，累計確認案例達8例。就在台灣出現首例本土案例之際，今天初五是醫院開工日，各大醫院無不嚴陣以待，為避免患者大批湧入，導致防疫動線大亂，包括三總、長庚都將「封門」應對，所有就診者只能通過設紅外線偵測的大門。榮總將專車接送可疑病例，直送戶外篩檢站隔離檢疫；台大則啟動「獨立疫病篩檢門診」因應。

詳見武漢肺炎 台灣首現本土案例！初五開工 醫院封門防疫

寒流發威暌違15年 北大武山下雪啦！

受強烈大陸冷氣團南下及輻射冷卻影響，全台28日都感受寒意，不但玉山、合歡山及台中福壽山農場降下瑞雪，連標高3092公尺的北大武山也在時隔15年後再降雪，讓不少山友直呼「太難得了」。

詳見寒流發威暌違15年 北大武山下雪啦！

NBA傳奇球星布萊恩前天墜機過世，昨天在湖人主場史戴波中心附近廣場，仍有不少球迷到場緬懷布萊恩。（歐新社）

NBA傳奇球星布萊恩前天墜機過世，昨天在湖人主場史戴波中心附近廣場，仍有不少球迷到場緬懷布萊恩。（歐新社）

香港特首林鄭月娥廿八日宣布，香港將暫時關閉與中國的部分邊界。（美聯社）

香港特首林鄭月娥廿八日宣布，香港將暫時關閉與中國的部分邊界。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
01/28 各報重點新聞一覽
2020-01-28 08:22

01/28 各報重點新聞一覽
01/22 各報重點新聞一覽
2020-01-22 08:25

01/22 各報重點新聞一覽
01/20 各報重點新聞一覽
2020-01-20 06:46

01/20 各報重點新聞一覽
01/19 各報重點新聞一覽
2020-01-19 06:33

01/19 各報重點新聞一覽
01/13 各報重點新聞一覽
2020-01-13 07:02

01/13 各報重點新聞一覽
1/12 各報重點新聞一覽
2020-01-12 06:59

1/12 各報重點新聞一覽
生活今日熱門
2020-01-28 21:56

武漢肺炎》彰化確診2病例 夫妻共接觸36人 影片

2020-01-28 10:52

武漢肺炎百餘死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-28 14:25

武漢肺炎》台灣新增2病例！都是武漢來台觀光發燒確診

2020-01-28 20:35

武漢肺炎》台灣出現首起本土病例！ 居家隔離者明起電子監控

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播