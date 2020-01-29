01/29 各報重點新聞一覽

台灣昨天一日新增三起武漢肺炎病例，其中有一例是國內首例「本土病例」！圖為彰化口罩工廠加開生產線因應民眾需求。（記者湯世名攝）

2020-01-29 09:23:28

自由時報

「家庭內感染」武漢肺炎 台灣爆首起本土病例

中國武漢肺炎疫情升溫，日本、德國都出現無武漢旅遊史的人傳人病例，台灣昨天一日新增三起武漢肺炎病例，其中有一例是國內首例「本土病例」！國內的首起本土病例，是家住中部的五十多歲男性。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，這名病患是我國第五例病例的先生，屬「家庭內感染」，並非「社區群聚感染」。

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布萊恩 跳過票選入主籃球名人堂

湖人傳奇球星布萊恩前天搭乘私人直升機墜機身亡，震撼全球，締造無數榮耀的他，深受不少球員推崇及球迷寵愛，如今他的偉大生涯將得到最大認可，入主二○二○梯次籃球名人堂。

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高鐵停駛 中港航班減半 香港堵疫情 關閉部分邊境

香港特首林鄭月娥二十八日宣布，為加強因應武漢新型冠狀病毒疫情，北京當局已同意暫停發放來港自由行簽注，港府將暫時關閉與中國的部分邊界，飛往香港的中國國內線航班將減半、跨境巴士將減少班次，多個往來中港的港口都將暫停渡輪服務。

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聯合報

彰化首見武漢肺炎家庭感染 個案去過超市、3C店家

中央流行疫情指揮中心公布我國確診第8例嚴重特殊傳染性肺炎確定病例，也是首例本土病例，個案是彰化50歲男性，為先前確診第5例境外移入52歲女台幹丈夫，因透過家庭群聚感染，對國內目前防疫具有特殊性，彰化衛生局今天公布兩人發燒及發病前去過的地方，已對相關人員完善追蹤，民眾不需要恐慌。

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無症狀感染者具傳染力 「機場檢疫難阻絕境外移入」

大陸國家醫療專家組成員證實，在這次新型肺炎疫情中，出現無症狀感染者。國內流行病防疫權威指出，具有一定傳染力的無症狀傳染者確實存在，如未謹慎防疫，年後氣溫驟降，恐爆發另一波疫情。更有專家擔憂，機場發燒檢疫效果將大打折扣，阻絕境外移入恐成不可能的任務。

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中國時報

武漢肺炎 台灣首現本土案例！初五開工 醫院封門防疫

武漢肺炎疫情不斷擴散，台灣中央流行疫情指揮中心最新公布，昨再新增2例境外移入病例，及首例台灣本土病例，為第5例女台商的老公，累計確認案例達8例。就在台灣出現首例本土案例之際，今天初五是醫院開工日，各大醫院無不嚴陣以待，為避免患者大批湧入，導致防疫動線大亂，包括三總、長庚都將「封門」應對，所有就診者只能通過設紅外線偵測的大門。榮總將專車接送可疑病例，直送戶外篩檢站隔離檢疫；台大則啟動「獨立疫病篩檢門診」因應。

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寒流發威暌違15年 北大武山下雪啦！

受強烈大陸冷氣團南下及輻射冷卻影響，全台28日都感受寒意，不但玉山、合歡山及台中福壽山農場降下瑞雪，連標高3092公尺的北大武山也在時隔15年後再降雪，讓不少山友直呼「太難得了」。

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NBA傳奇球星布萊恩前天墜機過世，昨天在湖人主場史戴波中心附近廣場，仍有不少球迷到場緬懷布萊恩。（歐新社）

香港特首林鄭月娥廿八日宣布，香港將暫時關閉與中國的部分邊界。（美聯社）

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