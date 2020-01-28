01/28 各報重點新聞一覽

13歲的吉安娜（左）遺傳老爸布萊恩（右）的優良籃球基因，潛力備受期待，可惜想打進WNBA的夢想，如今已無法實現。（今日美國資料照）

2020-01-28 08:22:32

自由時報

NBA傳奇殞落 Kobe墜機驟逝

擁有高人氣的ＮＢＡ偉大球星「黑曼巴」布萊恩，昨天搭乘私人直升機「曼巴號」帶著二女兒吉安娜前往籃球學校比賽，因視線不佳在加州卡拉巴斯薩城撞山墜毀，包括布萊恩、吉安娜及駕駛共九人罹難，震驚全球。

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旅客攜口罩出境 財部：每人不得逾5盒

武漢肺炎疫情持續升溫，經濟部日前公告口罩管制出口一個月。財政部關務署昨說明，旅客攜帶數量合理的自用口罩出境，無須辦理出口報關，原則上春節期間攜帶口罩出境一人不得超過五盒（一盒五十片），春節過後將再與相關部會討論合理數量。

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明收假 寒流到 最冷下探7度

入冬首波寒流來了！中央氣象局預報，從明天起一連四天將有首波寒流影響，亦即一月二十九日至二月一日、初五至初八會非常寒冷，達到最低溫，預估台北市低溫將下探九度，初五到初七是冷空氣影響最明顯的時間，空曠處、近山、谷地的低溫恐會下降至最低七度，凌晨低溫會更明顯。

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聯合報

NBA傳奇球星布萊恩墜機身亡 享年41歲

國內昨確診第五例武漢肺炎個案，為中部五十多歲女性，去年十月下旬赴武漢工作。該例日前湊巧與首例病患搭同班機返國，不過，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥說，兩人座位差逾廿排，加上其在武漢工作許久，研判第五例在武漢被感染的機率較大。

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我出現第5例武漢肺炎 與首例同機返台

繼美國國務院領事局更新赴中國大陸旅遊警示至第三級，美國疾病控制與預防中心（CDC）27日也更新赴中國大陸旅遊疫情建議，升到第三級「警告」，建議民眾若非必要，避免至中國大陸各地旅遊。

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中國時報

收假囉 蘇花公路下午將湧車潮！國道北上今最塞

春節連假進入第6天，不少人都將返回工作崗位收心，高速公路局表示，今天將會是國道路段在連假期間北上車流量最多的一天，預估會達78百萬車公里，是平日的1.8倍車流；公路總局也預估，蘇花公路下午將會湧現車潮，呼籲民眾避開易雍塞時段或改道，以節省寶貴時間。

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5度來台獻技 一代傳奇成絕響！小飛俠驟逝 球迷震驚詹皇痛哭

NBA湖人傳奇球星「小飛俠」（或稱「黑曼巴」）布萊恩昨天遭逢直升機墜機意外，跟自己13歲二女兒吉安娜同時過世，消息一出頓時震驚全世界球迷，其實布萊恩跟台灣的淵源很深，不僅5度來台訪問過，也多次表達他熱愛台灣心情。

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因應武漢肺炎，民眾在預期心理影響搶購口罩，造成部份賣場口罩缺貨。（記者方賓照攝）

因應強烈冷氣團南下及防範武漢肺炎，民眾外出穿上保暖衣物及戴上口罩。（記者陳志曲攝）

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