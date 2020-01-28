武漢肺炎》台灣出現首起本土病例！ 居家隔離者明起電子監控

指揮中心晚間召開記者會宣布，出現第一起本土案例。（記者吳亮儀攝）

2020-01-28 20:35:14

國內第8例 第5例患者同住家人

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣首起武漢肺炎「本土病例」出現！中央流行疫情指揮中心晚間緊急召開記者會宣布，確診第8例武漢肺炎病例、也是國內第一起本土病例，患者是家住中部的50歲男性，也是第5例境外移入病例個案的同住家人。

家庭內感染 並非社區群聚感染

指揮中心指揮官陳時中表示，這例確診是國內第一起本土病例，但這起病例是跟第5例境外移入的病例是同住家人，屬於「家庭內感染」，並非「社區群聚感染」。

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陳時中說，因應首例本土病例，明天起開始要對需要居家隔離者做「電子監控」，會發給需居家隔離者一支手機，會定期用手機訪視，手機也會被定位，且要每天回報，並跟警政機關合作，若有異常活動情形就會前往了解。

隔離者配發手機 會被定位、要每天回報

指揮中心執行官周志浩說，電子監控的做法在傳染病防治法裡有規定，若有散播疾病者疑慮，就可以採取必要措施，這在法規裡面已經有授權了，於法有據。

本土病患咳嗽、流鼻水 僅有輕微感染症狀

陳時中說，這名首例本土病例病患目前症狀是咳嗽、流鼻水，只有很輕微感染的症狀。

對於已有本土病例、是否要從二級開設轉為一級開設？陳時中說，目前這還算是家庭內感染，沒有「來源不明的感染」、「非需追蹤者仍感染」、「社區感染」等狀況，因此還不需要轉為一級開設。

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