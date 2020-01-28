初四參拜新埔義民爺 小英被當「財神」歡迎

小英總統今天在新埔義民廟發送福袋，也跟鄉親強調面對武漢肺炎的防疫工作政府已經準備好，不要過度恐慌。（記者黃美珠攝）

2020-01-28 14:31:10

［記者黃美珠／新埔報導］今天大年初四迎財神！總統蔡英文到新埔義民廟參拜祈福，並發放福袋，被該廟董事長林光華視為「全國最大的財神」熱情歡迎，也吸引上千名鄉親一大早就排隊耐心等待領取其福袋。

小英總統全程先後用中、客語跟在場者說「新年恭喜、新年快樂、事事順心」，並特別叮嚀鄉親，政府對於武漢肺炎的防疫工作已經準備好，請大家不要無謂恐慌，有疑惑可上衛福部、疾管局網站查詢，國家還有1922的專線可以指點迷津，請大家切勿轉傳來路不明的消息，造成社會大眾不必要的恐慌。

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小英總統約在11點抵達義民廟，她入內參拜、將福袋送交過爐後，隨即轉往廣場對鄉親們發表新春談話分送祝福，並接著發放她的總統福袋。

為了搶拿福袋，今天早上7點剛過就有民眾陸續排隊，9點半過後，人潮已經從義民廟前一路往廟身左側後方的後山蜿蜒而上數百公尺遠，以致小英總統停留的40分鐘期間無法全數發完，必須委由廟方協助代發，人氣可見一斑。

因應武漢肺炎，所有進入廟內參拜的信眾，在正常安檢外，另需接受量體溫、稀釋酒精洗手的程序。

小英總統發福袋期間，工作人員也呼籲熱情民眾直接領取即可，避免跟總統握手、擁抱，但仍有少數人情不自禁，小英也不以為忤，而面對排隊索討的小小孩或是長輩，更是壓低身子、放慢速度，親切寒暄，盡量滿足鄉親的熱情。

義民廟董事長林光華說，今天是大年初四，傳統習俗上是要接財神的日子。義民廟今天迎來中華民國最大的財神！

他恭喜蔡英文總統新的一年有數不盡的好消息，有數不盡的國家財富、好好的為全國同胞做努力，大家相信蔡總統一定會讓大家滿意，明年還會再來。

小英總統走出廟外，開門見山就先用中文對鄉親說，新年恭喜、新年快樂、今年一整年事事順心、一切如意！

她說，她來祈求義民爺爺保佑台灣，讓台灣平安、讓國家也能夠國泰民安，我們整年風調雨順，人民更富裕、國家更強壯，我們會一起來努力，也希望我們的國家更團結，在國際上更有尊嚴、更受到尊敬。

另外她也呼籲大家，現在面臨的武漢肺炎疫病問題，政府已經做好全面的準備，大家不要恐慌，我們的防疫工作沒有假期、是24小時在進行的。出國回來的國人，她呼籲要注意自己的健康，也要遵守防疫的規定，保護自己、保護家人、也保護社會大眾。

另也要特別請大家注意防疫指揮中心資訊的發佈，大家依照防疫中心所發出的指令來共同遵循，如果不清楚可上衛福部或疾管局的網站去查，如果有接到來路不明的訊息也不要轉傳，以免造成社會大眾的恐慌，而這種恐慌是不需要的。

另外小英總統也請大家做好自己健康的自主管理，多洗手、多量體溫，如果有不舒服的話記得把口罩戴上，打1922就會有專人來協助，有任何的問題，政府都會在大家身邊，跟大家一起來解決。

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總統蔡英文今天早上參拜新埔義民廟祈求國泰民安，台灣在國際更受尊重。（記者黃美珠攝）

面對小小孩排隊來索福袋，小英總統（左）親切彎低了身且放慢發送的速度，甚至多寒暄幾句。（記者黃美珠攝）

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