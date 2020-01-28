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一夜白了頭！玉山積雪10公分、合歡山15公分

合歡山從昨晚斷斷續續下雪迄今，使得武嶺一帶呈現一片雪白世界。（布丁水電工提供）（記者謝介裕攝）

合歡山從昨晚斷斷續續下雪迄今，使得武嶺一帶呈現一片雪白世界。（布丁水電工提供）（記者謝介裕攝）

2020-01-28 09:27:59

〔記者謝介裕／南投報導〕冷氣團發威，繼合歡山從昨晚斷斷續續下雪，迄今日上午8時30分許，仍未停歇後，玉山也同樣飄降白雪，一夜之間，合歡山及玉山都白了頭，呈現北國風情。

合歡山從昨晚斷斷續續下雪迄今，使得武嶺一帶呈現一片雪白世界。（布丁水電工提供）（記者謝介裕攝）

合歡山從昨晚斷斷續續下雪迄今，使得武嶺一帶呈現一片雪白世界。（布丁水電工提供）（記者謝介裕攝）

據中央氣象局資料顯示，合歡山及玉山在昨晚6時30分至9時之間，原本都是雨中夾帶冰霰的氣候型態，之後因溫濕度條件足夠，也才陸續下了一夜的雪，玉山最深處達10公分，合歡山則逾15公分，也雙雙創下今年入冬以來的最大雪量。

合歡山從昨晚斷斷續續下雪迄今，使得武嶺一帶呈現一片雪白世界。（布丁水電工提供）（記者謝介裕攝）

合歡山從昨晚斷斷續續下雪迄今，使得武嶺一帶呈現一片雪白世界。（布丁水電工提供）（記者謝介裕攝）

公路總局埔里工務段指出，目前已啟動雪季管制措施，通往合歡山的台14甲線翠峰至大禹嶺（18K至41K）雙向路段實施交管作業，未加掛雪鍊的車輛禁止上山，以確保民眾安全。

合歡山從昨晚斷斷續續下雪迄今，使得武嶺一帶呈現一片雪白世界。（布丁水電工提供）（記者謝介裕攝）

合歡山從昨晚斷斷續續下雪迄今，使得武嶺一帶呈現一片雪白世界。（布丁水電工提供）（記者謝介裕攝）

玉山國家公園管理處也在攀登玉山主峰線的排雲山莊設崗哨，山友若無足夠的冰鞋等雪季裝備，也不會放行，並呼籲上山賞雪民眾注意保暖，避免意外發生。

合歡山從昨晚斷斷續續下雪迄今，使得武嶺一帶呈現一片雪白世界。（布丁水電工提供）（記者謝介裕攝）

合歡山從昨晚斷斷續續下雪迄今，使得武嶺一帶呈現一片雪白世界。（布丁水電工提供）（記者謝介裕攝）

玉山國家公園塔塔加迄排雲山莊也都因大雪紛飛，呈現北國風情。（記者謝介裕翻攝）（記者謝介裕攝）

玉山國家公園塔塔加迄排雲山莊也都因大雪紛飛，呈現北國風情。（記者謝介裕翻攝）（記者謝介裕攝）

玉山國家公園塔塔加迄排雲山莊也都因大雪紛飛，呈現北國風情。（記者謝介裕翻攝）（記者謝介裕攝）

玉山國家公園塔塔加迄排雲山莊也都因大雪紛飛，呈現北國風情。（記者謝介裕翻攝）（記者謝介裕攝）

玉山國家公園塔塔加迄排雲山莊也都因大雪紛飛，呈現北國風情。（記者謝介裕翻攝）（記者謝介裕攝）

玉山國家公園塔塔加迄排雲山莊也都因大雪紛飛，呈現北國風情。（記者謝介裕翻攝）（記者謝介裕攝）

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