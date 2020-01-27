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今明湧現北返車潮 公路總局：多利用替代路線

交通部公路總局今天表示，今天大年初三和明天大年初四，均湧現北返車潮，用路人可多利用替代路線，依循沿線導引避開國道壅塞路段。（資料照）

交通部公路總局今天表示，今天大年初三和明天大年初四，均湧現北返車潮，用路人可多利用替代路線，依循沿線導引避開國道壅塞路段。（資料照）

2020-01-27 19:17:46

〔記者林曉雲／台北報導〕交通部公路總局今天表示，今天大年初三和明天大年初四，均湧現北返車潮，用路人可多利用替代路線，依循沿線導引避開國道壅塞路段。

公路總局表示，今日是春節連續假期第5天，截至下午3點，部分熱門景點周邊省道有車多情形，包括台2線金山路段、台2乙線路段、台3線旗山老街路段、台3丙線紫南宮路段、台14甲線清境路段、台21線九龍口至日月潭遊客中心路段等，台1線新埤路段、水底寮路段加祿至內獅路段亦有車多情形。

而農曆年前剛通車的台9線蘇花改，崇德路段及谷風隧道南口至和平溪橋北向，今日中午12時開始湧現車潮，另往返屏東及台東的台9線南迴改草埔路段往屏東方向，下午2時起亦出現車多情形，公路總局請駕駛人耐心慢行；台 61線則未有車多或壅塞情形。

公路總局表示，明（28）日是大年初四，公路總局預判除持續有短程出遊旅次外，下午亦將有返回工作崗位車潮陸續出現，因此明日部分風景區（台2乙線淡水路段、台14 甲線清境路段）、省道易壅塞路段（台1線竹北路段、台9線蘇花公路北向）、東西向快速道路與國道銜接路段仍會有壅塞情形發生；台61線將於今（27）日及明（28）日（初三到初四）封閉西濱交流道北上匝道入口，請用路人依沿線導引指標，繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

另，國道新竹至台南路段壅塞時，也請用路人多加利用台61線往返，沿線皆有替代路線導引牌面，請依循導引牌面指示行駛，避開國道壅塞路段。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，共有14家業者開出89條國道客運重點疏運路線，從1月22日0時起至1月29日24時止，享平日優惠票價或原票價85折之優惠；另春節連假持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠（共39條路線），民眾可多加利用。

公路總局亦協調客運業者視人潮機動增班，自1月22日起至1月26日止，西部國道客運共計行駛 4萬4627班次，疏運78萬3915人；國道5號客運路線共計行駛9186班次，疏運1775人，實施優惠之路線共計行駛3萬1095班次，疏運51萬2950人。

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