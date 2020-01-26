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武漢肺炎》中配家鄉姊妹買不到口罩 求台灣幫忙寄

娶中國妻子的台灣郎說，某網站賣醫用口罩一盒10只15元人民幣，但運費竟要價500元人民幣。（記者王俊忠翻攝自網路）

娶中國妻子的台灣郎說，某網站賣醫用口罩一盒10只15元人民幣，但運費竟要價500元人民幣。（記者王俊忠翻攝自網路）

2020-01-26 13:13:53

〔記者王俊忠／台南報導〕中國武漢肺炎疫情升溫，嫁到台灣來的中國配偶也感受到中國家鄉親友承受的壓力，一名家鄉在中國福建羅源縣的陳姓新娘透露，她在福建的姊妹淘說，在福建都買不到口罩，口罩都被送湖北省疫區去了，請她幫忙可否從台灣寄一些口罩過去，但近日是春節連假，要等到過年後才能委請郵局寄口罩到對岸了！若過年後寄出去，約至少要6個工作天，中方親友才收得到口罩。

這名陳姓中國配偶透過台灣丈夫說，從中國親友聯繫過程，發現中國福建有些地區買不到口罩，且口罩已有哄抬價格的情形，中國政府得知口罩有被哄抬價格、囤積貨品的問題，已深入展開查緝與取締。

台灣丈夫說，像網路上有在賣一種醫用外科口罩，一盒10只口罩是15元人民幣，但運費就索價500元人民幣，讓中國妻子與姊妹淘們望之卻步，希望其他國家能協助平抑中國的口罩等急救醫療物資價格。

在中國四川成都經商的台灣吳姓商人，春節過年前已回到台南與家人團聚過年，原訂大年初四要搭機返回成都，不過，他說，中國武漢肺炎疫情擴大，他已經取消回中國的航班，決定等疫情控制稍緩後，再訂回到四川工作崗位的日期。

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