01/24 各報重點新聞一覽

春節假期第一天，台北車站返鄉民眾逐漸增多，由於武漢肺炎疫情蔓延，民眾出門請戴上口罩並勤洗手，預防感染疾病。（資料照）

2020-01-24 10:44:04

自由時報

疫情失控 武漢人禁來台

中國武漢新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎，蔓延27個省、區、市，連新疆、陝西也失守，確診至少633例、重症95例，17人死亡。湖北省武漢、黃岡、鄂州、赤壁、潛江、仙桃等9座城市，昨先後宣布暫時關閉出城通道，形同封城，加總約2500萬人，超過台灣總人口數。我行政院長蘇貞昌宣布，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心提升至二級，居住在武漢的中國人一律拒絕登機來台與入境。

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小年夜武嚇 共機飛經巴士海峽

中國武漢肺炎疫情持續擴大，但中共處理疫情的同時，對台的武力恫嚇依舊未停止。昨天是農曆小年夜，國防部證實指出，中共空警500、轟六等型機，昨上午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。

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火車上亮槍 「玩家」製造恐慌法辦

有年輕男子21日搭乘1178次區間車，被拍到在座位上不斷把玩槍枝，疑似生存遊戲玩家，其他乘客目擊拍照PO網稱「有人拿槍，1178次北上，中壢已經下車」，鐵路警察局24小時內就找到該名男子到案說明，並依法查扣該把玩具槍，經檢驗確認並無殺傷力，訊後依違反社會秩序維護法函送桃園地院簡易庭裁處。

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聯合報

武漢封城 北京故宮閉館 我抗疫急升級

我中央流行疫情指揮中心昨宣布將疫情等級提升至第二級，由衛福部長陳時中擔任指揮官，並拉高防疫作為，所有中港澳旅客都要填寫健康聲明書，若十四天內有武漢旅遊史但無症狀，仍需自主健康管理十四天；若有發燒且有呼吸道症狀，或發現肺炎，符合通報定義，立刻送醫隔離。

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除夕國道5壅塞地雷路段 將出現上午時段

今天春節連續假期第二天，除夕團圓吃年夜飯的日子，上午7時國道路況大致順暢。國5南向路段南港系統到頭城，時速低於79公里。預判今天壅塞路段，將出現於上午時段之國1楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3土城-關西、快官-霧峰、國5南港系統-坪林等南向路段，建議南向用路人盡量下午時段出發。

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中國時報

鐵腕抗疫 湖北4市封城 疫情大爆發 進入戰時狀態

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，武漢市昨凌晨無預警宣布封城，全面進入「戰時狀態」，從昨上午10時起，全市的公車、地鐵、長途客運、火車、機場，全數暫時關閉，武漢的高速公路交流道也封閉，恢復時間另行通告。昨凌晨大批武漢市民漏夜大逃離，機場、車站大排長龍；緊接著黃岡、鄂州和赤壁，也跟進宣布封城，在車站和所有進出城通道，對過往車輛及人員檢查防控，「不漏一人一車」。

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游錫堃拜會 柯指合理可合作

民進黨「準」立委游錫堃昨晚至民眾黨黨部拜會黨主席柯文哲。對於下屆立法院長選舉，柯文哲表示，政治講究實力，民進黨單獨國會過半，已無他黨置喙空間。柯文哲昨天與游會面前，被媒體詢問這場會面是否綠白互釋善意？他說，選院長民進黨自己投就過了，何必客氣，不過對方說禮貌上還是要來，就是禮尚往來。至於是否組成白藍在野大聯盟？柯文哲諷：「藍白拖是打蟑螂用的」。

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中國轟六轟炸機小年夜上午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練；圖為國軍戰機伴飛監偵中國轟六轟炸機的資料照，非本次事件。（資料照，國防部提供）

男子在台鐵區間車上把玩的玩具槍。（記者鄭淑婷翻攝）

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