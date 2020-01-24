疫情失控 武漢人禁來台

春節假期第一天，台北車站返鄉民眾逐漸增多，由於武漢肺炎疫情蔓延，民眾出門請戴上口罩並勤洗手，預防感染疾病。（記者塗建榮攝）

2020-01-24 05:30:00

〔編譯茅毅、記者林惠琴、邱燕玲／綜合報導〕中國武漢新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎，蔓延二十七個省、區、市，連新疆、陝西也失守，確診至少六三三例、重症九十五例，十七人死亡。湖北省武漢、黃岡、鄂州、赤壁、潛江、仙桃等九座城市，昨先後宣布暫時關閉出城通道，形同封城，加總約二五○○萬人，超過台灣總人口數。我行政院長蘇貞昌宣布，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心提升至二級，居住在武漢的中國人一律拒絕登機來台與入境。

中國擴大封9城 人口數2500萬

中國官方昨證實，無武漢華南市場暴露史病例持續增加，並出現群聚性和無武漢旅遊史的確診病例。

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武漢市委書記兼當地疫情防控指揮部指揮長馬國強，二十三日召開武漢肺炎防疫會議後宣布，為「有效切斷病毒傳播途徑」，當天上午十點起，關閉武漢市內的機場、火車站等出城的通道，公車、地鐵、渡輪和長途客運暫停營運，計影響一千一百萬人。

鄰近的湖北省黃岡市和鄂州市也先後宣布，同日晚間十二點起與晚間十二點二十分起，離開市區的通道暫時關閉；赤壁市則停止城市、農村與省縣級客運運輸。黃岡同時強制出門一律戴口罩。

同日稍早，中國「微博」傳出由中國國家主席習近平兼任的中共中央軍事委員會，下令人民解放軍協助武漢封城，約半小時遭刪除。

我防疫中心指揮官衛福部長陳時中指出，移民署即日起查驗中國人民入境證，居住地或原居住地為武漢者，拒絕入境；航空公司在啟程地檢查入台證，居住地為武漢市者，不准登機。

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