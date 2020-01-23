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武漢肺炎》最怕群聚感染 戴口罩鐵條要按緊貼鼻樑

彰基副院長周志中提醒民眾，戴口罩時口罩鐵條與鼻子接觸點一定要緊貼，要按壓密合。（記者張聰秋翻攝）

彰基副院長周志中提醒民眾，戴口罩時口罩鐵條與鼻子接觸點一定要緊貼，要按壓密合。（記者張聰秋翻攝）

2020-01-23 15:04:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕被稱為「武漢肺炎」的新型冠狀病毒，中國疫情不斷擴大，台灣出現1例確診病例，身兼彰化基督醫院發言人的副院長周志中，提醒民眾值此過年團圓日，人潮多，最怕爆發群聚感染，要避免風險最重要就是要戴口罩、注意咳嗽禮儀，並且勤洗手，口罩白色向內、顏色向外戴，口罩鐵條更要緊貼鼻樑，隔絕外面空氣由縫隙進入，避免空氣流通，失去戴口罩防疫的目的。

對抗武漢肺炎，醫院相關防疫措施，彰基都已準備好了，發言人周志中表示，目前國內雖有武漢肺炎的確診病例，但國人也不用太慌張，自己或親朋好友從武漢回台，甚至非武漢之外的地區回台，出現發燒、咳嗽、頸部痠痛、上呼吸道感染等身體不適症狀，務必馬上到醫院掛急診就醫。

周志中指出，彰基已在急診區外圍設立發燒篩檢站，民眾只要確實告知旅遊史和接觸史，因為發燒等疑似症狀，醫護人員會直接讓病人前往醫院的負壓隔離病房區，做進一步採檢和照射X光等相關醫療檢查，確診後會直接安排在隔離病房住院治療，與一般病人隔離治療。

根據衛福部統計數據，過去爆發的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）死亡率約1成，而MERS（中東呼吸道症候群）高達3成，比率相當高。

周志中說，目前流行武漢肺炎，若以中國14億人口對照確診病例和死亡人數，死亡率是不高，不過，武漢肺炎疫情最怕群聚感染，一旦出現勢必造成龐大醫療成本，和社會恐慌，還是要很小心，不能輕忽。

如何避免群聚感染？周志中表示，只要到人多的公共場所，尤其是密閉式室內空間，此時戴口罩就格外重要，民眾戴口罩，最重要一點絕對不能少，那就是戴口罩時，口罩上的鐵條要用力往下按，緊貼鼻樑與臉部，密合度要夠，不能有縫隙出現，而且口罩內外要戴對，白色朝內、顏色朝外，與人接觸時更要注意咳嗽禮儀，摀嘴遮住嘴巴。

除此之外，周志中提醒民眾，落實洗手6步驟，「內、外、夾、封、大、力」，也就是說，洗手時內外都要用力搓，手指間的夾縫要搓洗，掌心往內凹向下搓揉，大姆拇也要用力搓，步步不可缺。

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