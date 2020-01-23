武漢肺炎》防疫升級：邊境檢疫擴至中港澳全部、禁武漢人來台

中國武漢肺炎疫情擴大、延燒全球，武漢市今天上午起聯外交通全面封鎖，禁止所有人員進出。圖為21日武漢市漢口火車站，防疫人員正監看行經旅客的體溫是否異常。（法新社）

2020-01-23 18:47:36

首次上稿 14:52

更新時間 18:47

〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，中國病例持續竄升，泰國、日本、韓國、美國、香港、澳門等地也有確診病例，連台灣都出現首例境外移入，武漢更是「封城」以對，我國「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」今日傍晚宣布，中心由三級提升至二級，衛福部長陳時中坐鎮指揮，原本針對武漢人士的邊境檢疫將擴大為所有中港澳來台者，並拒絕居住在武漢的中國人登機來台與入境。

請繼續往下閱讀...

行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁今日下午到指揮中心聽取各部會報告，指示此次防疫應視同作戰，要以嚴謹的態度及最高的準備，做到防疫滴水不漏，各部會務必迅速到位、盤點個管業務，配合現代新科技運用，加強各通路聯繫及衛教宣導，並透過以往的防疫經驗，降低不必要的恐慌。

陳時中：武漢民眾面臨外在壓力變大

陳時中表示，升級不是疫情變險峻，而是外在環境壓力變大，在武漢封城的情況下有點恐懼，民眾可能會往其他地方散布，加上中國有確診病例的省分越來越多，顯然本來措施已不足以因應，因此將指揮中心提高一級。

陳時中指出，指揮中心升級後，防疫措施也強化，首先是邊境控管對象擴大，由原先中國武漢擴大為從中港澳入境的旅客，均須填寫健康聲明書，若14天內未到訪武漢，也沒有發燒與咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，就可作為後續有需要訪視時的資料。若未詳實填寫，依照「傳染病防治法」可開罰1萬至15萬元。

近14天內從武漢返台 將主動探詢健康狀況

不過，若14天內曾到訪武漢，會再加上由機場檢疫人員進行健康評估，沒有症狀者，將進行鄰里健康關懷，每天電話詢問健康狀況，及時訪視；有症狀者，符合通報標準就是送醫隔離。

陳時中也強調，即日起，往前14天內與往後，也會針對從武漢返台者，全面展開健康關懷，了解他們健康的狀況，初步估算約3、4千人以上。此外，居住地在武漢的中國籍人士，將不準登機來台、拒絕入境。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、感染症狀與預防措施一次看懂

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法