創新高！檢舉環保犯罪獨得110萬獎金

台南仁德保安工業區旁的排水變成橘色，環保局迅速查獲污染源。（資料照）

2020-01-23 14:27:35

〔記者羅綺／台北報導〕環保署表示，108年度共計核發檢舉獎金6案，獎金金額將近新臺幣187萬元，其中有1案檢舉人獨得超過110萬獎金，為近年來環保署核發檢舉獎金案件中金額最高的案件。

環保署環境察總隊統計出環保署運用科技方法、追查不法利得的環境督察案件，迄今總計查獲656件，移送2,341人次法辦，扣押378件機具，裁罰件數共計130件，裁罰金額高達1億5,172餘萬元。

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近年來環保署強力推動檢警環強力執法，也使檢舉獎金發放總額大增，去年一年就發出186萬9,760元，而其中一名檢舉人獨得超過110萬元，創下新高。

環保署督察總隊表示，由於這名檢舉人檢舉資料「鉅細靡遺」，使檢警環署能迅速運用IoT智慧監測，包括水質感測器、樹脂縮時膠囊及無人機的使用，完成蒐證及查證作業，揪出破壞環境的違法廠商，依法予以處分，並將相關嫌犯移送地檢署偵辦。

環保署督察總隊表示，去年由於獲得6名民眾熱心主動提供污染源地址、污染排放情形及污染時間等詳細資料給環保單位，經環保單位稽查後，確認污染事實後依法予以處分，處分金額達新臺幣1,566萬餘元，其中還有4案是環保刑事案件，經法院裁判總計起訴16人。

環保署統計，自100年以來，環保署督察總隊發出的檢舉獎金總數已高達1千萬元，其中以去年發出的186萬元餘元最高，而單一案件中也以去年這名檢舉人獨得的110萬元最高。

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