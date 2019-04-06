高市環局加強整治 污染漸獲改善

2019-04-06

區內最多曾5處場址列管

〔記者陳文嬋、黃珮君、劉力仁／綜合報導〕楠梓加工出口區內在民國九十九年間，發現遭三氯乙烯（ＴＣＥ）污染，之後多次調查，最多曾有五處列管污染場址，還有四處地下水污染管制區，近年加強污染改善，成效已漸漸呈現。

環保署一○一年公布楠梓加工區地下水超過污染管制標準，高雄市環保局要求管理處採取必要措施，一○四年公告廠區東北側為地下水污染控制場址，經環保局與管理處監督改善，目前區內污染已全數改善完畢。

105年曾擴及區外 幸非住宅

一○五年，環保署再發現西側地下水三氯乙烯及四氯乙烯超標，環保局要求管理處結合多位土地關係人進行改善，也發現區外污染範圍約七十公尺，所幸為外環西路非民宅，目前三氯乙烯最高濃度已降至0.0964mg/L、四氯乙烯最高濃度已降至0.0603mg/L，均略高於管制標準0.05mg/L。

根據環保署資料，楠梓加工出口區內曾發現污染的五處場址為萬寶至馬達公司、楠梓電子、楠梓加工區東北側區及周界、西南側區內、西北側區內。

經濟部加工處強調，需整治的東北、西北、西南三區，東北側已整治完畢，也經環保局解除列管。西南側之前整治未通過，三月底也進入驗證階段；目前西北側接近完整，日前已封井、環保局也已進行檢測。

加工處表示，針對楠梓加工區三氯乙烯部分投入整治，這幾年污染均已逐漸下降。

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