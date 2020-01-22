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又是他！男子連續散佈彰化爆發武漢肺炎假訊息

衛福部疾管署並未公布彰化有武漢肺炎確診個案。（資料照）

衛福部疾管署並未公布彰化有武漢肺炎確診個案。（資料照）

2020-01-22 21:42:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕武漢肺炎疫情擴大，台灣昨日出現第一個確診病例，令民眾擔憂疫情是否蔓延開來，今日有民眾在Line群組傳訊指出，「彰化有某醫院收置武漢肺炎病患，只是未被新聞報出來」，該訊息被不少人轉傳，引起議論。對此彰化縣衛生局局長葉彥伯澄清，3天前就發現類似訊息，經查證彰化沒有武漢肺炎個案，該訊息純屬謠言，散佈者已違反傳染病防治法，最高可開罰300萬元。

一名男性民眾今早在LINE群組傳訊「我們醫院有收置武漢肺炎的病人了，目前新聞沒報，請各位家人要多注意，帶口罩，少去公共場所...沒事不要來員基。」等語，還表示是「弟弟老婆」傳的，他在員基當護理長。該訊息不斷轉傳，已經引起不少人恐慌跟質疑。

男先前po文曾被要求下架

葉彥伯表示，3天前就有民眾在某臉書社團貼文，指出員林員生醫院有收置武漢肺炎病患，連記者都來查證，衛生局查證後並無此事，立刻聯絡該貼文者下架，未料今日該名民眾又在某LINE群組，散佈類似訊息，只是這次醫院換成員基醫院，衛生局立刻查證員基，並無收置病患。

員基表示，院方收到訊息後，立刻追查該名散佈訊息男子，該男子表示，他沒有弟媳在員基，訊息也是從他處轉發的；員基指出，武漢肺炎已正式納第五類法定傳染病，院方急診室備有檢疫隔離室，經發現「疑似」病患者就要通報上級機關，否則會處以重罰，院方不可能隱匿收置。

衛生局：最高罰300萬元

製造謠言者惟恐不亂！葉彥伯說，經查散假佈訊息者皆為同名男子，由於武漢肺炎已納第五類法定傳染病，連他都不能說明疫情，須由中央疾管署統一發布，該男子不斷散佈不實謠言，將依傳染病防治法第 63 條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將科以新臺幣300萬元以下罰金。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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有男子在LINE群組造謠，指出彰化有醫院收置武漢肺炎病人。（民眾提供）

有男子在LINE群組造謠，指出彰化有醫院收置武漢肺炎病人。（民眾提供）

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