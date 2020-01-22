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中部Foodpanda外送員爭權益 不排除發動罷工或北上抗爭

Foodpanda 公司中部外送員代表劉雲程盼公司回應訴求。（記者張軒哲攝）

Foodpanda 公司中部外送員代表劉雲程盼公司回應訴求。（記者張軒哲攝）

2020-01-22 18:17:25

〔記者張軒哲／台中報導〕Foodpanda外送員不滿平台提出的3點回應，中部外送員代表今日指出，公司對員工聲明不回應獎金跟小隊長制度不公平等問題，甚至發動網軍干擾外送員在群組討論，不排除在春節期間發起第二次大罷工抗爭行動，爭取應有權益。

針對 Foodpanda 公司於20 日發佈之三大經營調整回應部份，中部外送員代表劉雲程說，多數外送員不能認同總公司的經營調整回應而深表遺憾，Foodpanda 公司應即刻廢除外送員帳戶內超過特定金額即停權之制度、不得對拒絕接單之外送員為任何懲罰，並建立雙方間實質且有效之溝通平台，以消弭外送員現正面臨之不公平困境。

劉雲程說，他擔任Foodpanda外送員6個月，收入跟獎金逐月減少，每天跑單逾10小時，幾乎不休假，才能有5萬多元收入，但公司卻有許多不公平制度，也不願回應外送員訴求。

劉雲程指出，工會籌備處提出廢除外送員帳戶內超過特定金額即停權之制度、不得對拒絕接單之外送員為任何懲罰、公司與外送員之間建立定期且有效之溝通管道、提出外送員所列之特定帳戶款項紀錄以利其核對及追討、公司須儘速為外送員投保第三責任險、取消小隊長或類似職務之內部監督制度、取消排班組別、共同重新擬定符合雙方權益之公平契約。

劉雲程說，希望公司可以有具體回覆，否則不排除在春節或春節之後的上班日發動抗爭，預計串連全國外送員罷工，或動員中南部外送員搭遊覽車至台北總部抗議。

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