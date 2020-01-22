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林右昌市場發「鼠來寶」紅包 市民爭相索取搶自拍

2020-01-22 21:07:45
基隆市長林右昌今天上午先後走訪成功市場與信義市場，發給大家市府精製庚子年「鼠來寶」紅包，市民爭相合影。（記者林嘉東翻攝）

基隆市長林右昌今天上午先後走訪成功市場與信義市場，發給大家市府精製庚子年「鼠來寶」紅包，市民爭相合影。（記者林嘉東翻攝）

〔記者林嘉東／基隆報導〕後天就是農曆除夕了，基隆市長林右昌今天上午走訪榮獲經濟部三星優良市集肯定的成功市場，以及信義市場，發給大家市府精製庚子年「鼠來寶」紅包，向市場攤商及採買年貨市民朋友拜年，小朋友收到紅包後，開心高唱經典賀年歌「恭喜恭喜」回應，讓在場市民都感受濃濃新年味。

基隆市長林右昌今天上午先後走訪成功市場、信義市場，發給大家市府精製庚子年「鼠來寶」紅包，向市場攤商及採買年貨市民朋友拜年，祝福大家新的一年生意興旺、闔家平安。（記者林嘉東翻攝）

基隆市長林右昌今天上午先後走訪成功市場、信義市場，發給大家市府精製庚子年「鼠來寶」紅包，向市場攤商及採買年貨市民朋友拜年，祝福大家新的一年生意興旺、闔家平安。（記者林嘉東翻攝）

市長林右昌率領仁愛區長林文琛、信義區長吳國偉與產發處秘書長林莉莉等同仁，在市議員鄭文婷、張秉鈞、市議員陳宜與張顥瀚等人陪同下，先後走訪仁愛市場、信義市場，向市場排隊守候的鄉親拜年，並發放「鼠來寶」紅包給大家；由於排隊的人潮實在太多，林市長等人光是在市場入口就發了半個小時。

緊接著，林市長一行人走入各樓層，向攤商與採買年貨的民眾們拜年，受到熱烈歡迎。

基隆市長林右昌今天上午先後走訪成功市場與信義市場，發給大家市府精製庚子年「鼠來寶」紅包，並向市場攤商及採買年貨市民朋友拜年，祝福大家新的一年生意興旺、闔家平安。（記者林嘉東翻攝）

基隆市長林右昌今天上午先後走訪成功市場與信義市場，發給大家市府精製庚子年「鼠來寶」紅包，並向市場攤商及採買年貨市民朋友拜年，祝福大家新的一年生意興旺、闔家平安。（記者林嘉東翻攝）

攤商與採買年貨的市民看到林市長前來，爭相索取紅包，許多婆婆媽媽見狀搶著跟林市長合照、自拍，林市長來者不拒，並祝福大家在來年都能夠生意興旺、闔家平安。

一群小朋友在仁愛區花崗里長帶領下，在要去看電影之前，先來排隊領紅包，林市長一個個發給小朋友紅包，小朋友收到紅包後，開心高唱經典賀年歌「恭喜恭喜」回應，讓在場市民都感受濃濃新年味。

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