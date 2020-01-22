武漢肺炎》防堵疫情擴散 衛福部桃園醫院放3頂帳篷當隔離區

衛生福利部桃園醫院在急診室外設置帳篷作為隔離區。（記者魏瑾筠攝）

2020-01-22 16:30:07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台灣昨天出現首例武漢肺炎確診病例，為了防堵武漢肺炎持續擴散，衛生福利部桃園醫院今起在急診室外設置3個橘色帳篷作為隔離區，一般民眾只要有發燒、咳嗽等症狀，且有中國旅遊史，到醫院後，將會優先送到戶外隔離區做初步檢驗。

因應武漢肺炎，為了戒備，只要有民眾到桃園醫院，院方會先替患者量體溫確認有沒有發燒，且會詢問有沒有出入中國紀錄，確認有無被感染武漢肺炎的風險，若都符合相關條件，就會送到另個帳篷，進行更進一步的胸腔X光檢測，確定肺部是否有肺炎的現象。

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提醒民眾，有出現發燒、咳嗽等症狀應儘速就醫，出入公眾場所需配戴口罩，可減少80%的感染機會。

桃園市政府衛生局長王文彥說，目前桃園市跟中央一樣嚴加防範，因為桃園有桃園機場，所以桃園防疫有三方向，凡是武漢飛回來的飛機，中央會到機上進行檢疫，如果有問題的話，會直接送到我們的傳染病指定防治醫院─衛福部桃園醫院新屋分院。

桃市府衛生局指出，為了戒備武漢肺炎疫情，桃園市有11家分區診治醫院，分別為林口長庚紀念醫院、台北榮民總醫院桃園分院、聖保祿醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院、衛生福利部桃園醫院、衛生福利部桃園醫院新屋分院、聯新國際醫院、中壢天晟醫院、楊梅天成醫院及怡仁綜合醫院，若有疑似症狀可到醫院進行治療及檢驗。

桃市府提醒，民眾自中國大陸返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員；返國14天內若出現發燒（≧38℃）且有呼吸道症狀，請主動撥打防疫專線，並配戴口罩，由衛生局協助就醫。如有相關疑問可撥打防疫專線：1922或市民諮詢服務熱線：1999洽詢。

衛生福利部桃園醫院在急診室外設置帳篷作為隔離區。（記者魏瑾筠攝）

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