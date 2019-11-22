週六天氣回穩！北東降雨趨緩 中南部陽光露臉

明（23）日雨勢較今天不明顯，僅迎風面北東部地區可能有局部短暫雨，各地多為多雲及多雲透光的狀態，中南部則為多雲到晴。（資料照）

2019-11-22 22:11:53

〔即時新聞／綜合報導〕明（23）日雨勢較今天不明顯，僅迎風面北東部地區可能有局部短暫雨，各地多為多雲及多雲透光的狀態，中南部則為多雲到晴。

中央氣象局預報，明天環境風向偏北風，雖風力漸弱，但迎風面北部及東半部地區仍可能有局部短暫雨，但雨勢比今天不明顯，多為多雲及多雲透光的狀態，中南部則陽光露臉，天氣為多雲到晴。而輕度颱風「鳳凰」在台灣東方海面持續北上，強度也持續減弱。

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「天氣風險公司」指出，昨晚受颱風「鳳凰」的外圍水氣接近影響，迎風面的北部地區雨勢較明顯，但隨著颱風「鳳凰」今天下午遠離台灣後，環境中的水氣逐漸減少，北部降雨趨於緩和，雖雲量仍偏多，但明天天氣會進一步好轉。

溫度方面，明天夜間及清晨持續偏涼，多數地區低溫在20度上下，白天北台灣高溫約26至28度，其他地方則可達30度左右，中南部日夜溫差大，請留意氣溫變化適時調整衣物。

紫外線方面，明天除了澎湖縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為橘色「高量級」，其他縣市皆為黃色「中量級」。

空品方面，明日宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級，中部近山區短時間臭氧可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

中央氣象局也提醒，今晚台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪仍偏大。

明天強風雖然稍減弱，但北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖、金門沿海地區有機率發生長浪；基隆北海岸因受東北風以及颱風外圍環流影響，有突發性大浪出現的可能，請從事海邊活動及海上作業時，務必注意安全。

溫度方面，夜間及清晨持續偏涼，多數地區低溫在20度上下，白天北台灣高溫約26至28度，其他地方則可達30度左右，中南部日夜溫差大，請留意氣溫變化適時調整衣物。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除了澎湖縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為橘色「高量級」，其他縣市皆為黃色「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空品方面，明天宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級，中部近山區短時間臭氧可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

輕度颱風「鳳凰」路徑潛勢圖。（圖擷取自中央氣象局）

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