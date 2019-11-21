颱風環流影響！週五北東濕涼 東北部慎防局部大雨

明（22）日桃園以北地區及東半部有雨，尤其東北部、基隆北海岸地區降雨明顯。（資料照）

2019-11-21 22:04:48

〔即時新聞／綜合報導〕明（22）日受颱風「鳳凰」外圍環流影響，桃園以北地區及東半部有雨，尤其東北部、基隆北海岸地區降雨明顯。桃園以北及宜蘭地區白天高溫約23至25度，其他地區則落在26至30度。各地夜間清晨仍偏涼，中部仍可能有18度的低溫，中南部日夜溫差大。

中央氣象局預報，明天受颱風外圍環流影響，桃園以北地區及東半部有短暫降雨，尤其東北部、基隆北海岸雨勢明顯，並有局部大雨；中南部雲量多，山區有飄雨機率。

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天氣風險公司表示，新竹以北地區易有短暫陣雨，北海岸、大台北地區和宜蘭山區則有持續性雨勢，持續至週六（23日）。而各地在週六下半天至週日上半天會有短暫的好天氣，到了週日晚上東北風增強，北部又將轉回濕涼的天氣。

溫度方面，各地夜間清晨低溫約為20度，而中部仍可能落在18度；白天桃園以北地區及宜蘭高溫落在23至25度，其他地方則為26至30度。中南部日夜溫差大，請留意氣溫變化適時調整衣物。

紫外線方面，明天除了金門縣為「高量級」，全台各地皆為「中量級」至「輕量級」。

空氣品質方面，明北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

輕颱「鳳凰」路徑潛勢圖。（圖擷取自中央氣象局）

溫度方面，明天各地夜間清晨低溫約為20度，而中部仍可能落在18度；白天桃園以北地區及宜蘭高溫落在23至25度，其他地方則為26至30度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除了金門縣為「高量級」，全台各地皆為「中量級」至「輕量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，明天北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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