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鳳凰帶雨！ 北北宜22日發布豪雨大雨特報

氣象局指出，受到鳳凰颱風外圍環流影響，桃園以北地區及東半部有雨，尤其東北部、基隆北海岸地區降雨明顯。（圖擷取自中央氣象局）

氣象局指出，受到鳳凰颱風外圍環流影響，桃園以北地區及東半部有雨，尤其東北部、基隆北海岸地區降雨明顯。（圖擷取自中央氣象局）

2019-11-22 00:24:19

〔即時新聞／綜合報導〕受到鳳凰颱風外圍環流影響，中央氣象局發布豪雨特報，提醒雙北、宜蘭民眾22日注意豪、大雨。

氣象局22日午夜零時發布豪雨特報，警示「基隆北海岸、新北市山區」有可能下局部大雨或豪雨，「宜蘭、台北市山區」有機會發生局部大雨，請大家注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石。

氣象局針對宜蘭、雙北部分地區發布豪雨特報。（擷取自中央氣象局）

氣象局針對宜蘭、雙北部分地區發布豪雨特報。（擷取自中央氣象局）

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