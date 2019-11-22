鳳凰帶雨！ 北北宜22日發布豪雨大雨特報

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
氣象局指出，受到鳳凰颱風外圍環流影響，桃園以北地區及東半部有雨，尤其東北部、基隆北海岸地區降雨明顯。（圖擷取自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕受到鳳凰颱風外圍環流影響，中央氣象局發布豪雨特報，提醒雙北、宜蘭民眾22日注意豪、大雨。
氣象局22日午夜零時發布豪雨特報，警示「基隆北海岸、新北市山區」有可能下局部大雨或豪雨，「宜蘭、台北市山區」有機會發生局部大雨，請大家注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石。
氣象局針對宜蘭、雙北部分地區發布豪雨特報。（擷取自中央氣象局）
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
颱風環流影響！週五北東濕涼 東北部慎防局部大雨
路徑向東偏！「鳳凰」暴風圈襲台機率圖曝光
失智人口急遽攀升 恐因控醣不佳引起
出門帶雨具！北北基宜大雨特報 18縣市慎防10級強陣風
4縣市大雨特報 颱風外圍環流影響「愈晚雨勢愈明顯」
自備120萬起 即可入住中山區挑高花園寓邸
模擬路徑圖曝光！1張圖秒懂「鳳凰」侵襲各地機率
鳳凰颱風環流來襲！明北東恐有大雨 中南部飆高溫
找到了！摔車白皙爆乳美腿正妹是她 網友瘋朝聖
僅靠雙手攀岩登頂！腦麻運動員用超強臂力證明自我
熱門推播