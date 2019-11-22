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國發基金地方創生 科技養台灣鯛打頭陣

民進黨立委蘇治芬今天舉辦「中央與地方合作創生，科技養台灣鯛」創業分享記者會。（記者鍾麗華攝）

民進黨立委蘇治芬今天舉辦「中央與地方合作創生，科技養台灣鯛」創業分享記者會。（記者鍾麗華攝）

2019-11-22 11:17:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨立委蘇治芬今天舉辦「中央與地方合作創生，科技養台灣鯛」創業分享記者會，蘇治芬表示，國發基金透過「創業天使投資方案」將資金挹注地方創生計畫，投資雲林縣口湖鄉台灣鯛養殖是全台第一例，彰顯台灣鯛產業對於台灣的重要意義。

台灣鯛科技公司董事長王益豐說，1946年從新加坡首度引進台灣鯛，當時還稱為「吳郭魚」，經過一甲子，台灣鯛如今在我國漁產外銷來說，不論是數量及金額都是全國最多。近年來，由於氣候變遷及地球暖化影響，夏天溫度過高，池中的魚群存活率降低，導致出口外銷大受衝擊。

王益豐說，他曾到過波蘭、以色列等國觀摩學習當地養殖技術而決定將科技導入台灣鯛養殖。透過科技養魚，不僅水資源可回收再利用，並因魚群存活機會增加，也提升漁民收益。 而國發基金資金挹注，讓科技成功連結台灣鯛養殖。未來規劃總面積3.5公頃，共有109個養殖池投入台灣鯛科技養殖，預計產量將達856萬台斤，促進出口外銷。

國發會副主委鄭貞茂提到，台灣鯛養殖業是我國重要產業，期望透過這項案例，替我國科技養魚與地方創生建立典範。國發基金副執行秘書蔡宜堅認為，近年來推定「創業天使投資方案」並非補助性質，而是藉由投資媒合科技與產業，以台灣鯛養殖這件計劃來說，涵蓋物聯網、太陽能與手機APP即時管理等概念，進而支撐整體產業發展。

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