勞動部輔導青年返鄉就業 南庄瓦祿部落變身「幸福部落」

立委徐志榮化身解說員，向勞動部政務次長林明裕解釋原民紡織機器運作原理。（記者鄭名翔攝）

2019-11-21 21:26:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕立委徐志榮今天邀勞動部政務次長林明裕及勞動力發展署長黃秋桂，下鄉至苗栗縣南庄鄉考察多元就業開發方案成果，徐志榮說，許多在地協會與原鄉部落在勞動部輔導下找到產業定位，促進青年返鄉，創造多元觀光特色；林明裕說，在地原民結合生態與生活拓展產業規模，未來將持續搭建平台，促進南庄觀光產業發展。

徐志榮、林明裕、黃秋桂先赴東河村的賽夏族瓦祿部落，體驗搗麻糬、品嚐原民風味餐，後至由日治時期警察廳舍改建成的瓦祿產業文化館，欣賞賽夏族人將特色雷女紋製成編織包、馬告等原鄉農特產，徐志榮還化身解說員，解釋原民紡織機器運作原理。

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瓦祿部落近年在勞動部多元就業輔導下，設計森林小旅行及原民美食宴，每年可吸引2600多名遊客造訪，逐漸形成特色產業並創造就業機會，吸引30多名賽夏青年返鄉工作；林明裕說，透過公部門協力，讓族人將生態、生活發展成特色產業，近來看到成效，推薦民眾來認識這個「幸福部落」。

徐志榮指出，南庄為觀光休閒產業重鎮，近來透過中央培力計畫投入1000多萬扶植產業，希望後續能持續支持，創造在地就業機會，提升地方發展；林明裕也承諾，未來可搭建平台，結合南庄老街景點及地方產業文化，提升觀光亮點，使更多遊客造訪山城、選購優質農特產品。

立委徐志榮與勞動部政務次長林明裕參觀瓦祿產業文化館，了解賽夏族觀光產業推廣成果。（記者鄭名翔攝）

瓦祿部落在勞動部輔導下逐漸展現成果，除有獨特森林小旅行、原民風味餐，還有日式警察廳舍改建的瓦祿產業文化館，近年吸引許多部落青年返鄉工作。（記者鄭名翔攝）

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