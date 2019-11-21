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台灣之光！健保署醫療資訊雲端應用 躍國際舞台獲獎

衛福部健保署獲得今年亞太電子化成就獎銀獎。（健保署提供）

衛福部健保署獲得今年亞太電子化成就獎銀獎。（健保署提供）

2019-11-21 22:02:54

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣數位醫療實力躍上國際舞台！衛福部健保署今日於泰國曼谷參加2019 eASIA Awards（亞太電子化成就獎）總決賽，以「健保醫療資訊雲端e點通創新應用」獲得「數位轉型-公共部門類」銀獎，成為另類台灣之光。

eASIA Awards是亞太區貿易便捷化與電子商務理事會（AFACT）每2年舉辦一次的賽事，目前AFACT包含有澳大利亞、日本、韓國、台灣、中國、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、印尼、柬埔寨、沙烏地阿拉伯等20個成員國，此次進入決賽共有來自台灣、泰國、伊朗、孟加拉等4個國家、11個團隊，其中，我國健保署獲得銀獎。

健保署表示，該署積極推動「健保醫療資訊雲端查詢系統」，約86.8%的醫事人員，在病人就醫或領藥時會使用查詢，判斷跨院就醫情形，減少重複開藥及檢驗檢查，近6年並成功減少藥費支出近74億元，去年新增醫療影像上傳與調閱分享機制，今年也節省檢驗檢查支出約26億元。

健保署指出，數位醫療是現今醫療發展的主流趨勢，此次獲獎再次證明台灣醫療軟實力，可望成為亞太各國間醫療照護政策交流合作的一大重點，有效協助拓展醫療友邦網絡，與各國建立實質合作關係，輸出我國智慧醫療經驗。

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