不滿強推桃鐵地下化經費破千億 審委張勝雄請辭

桃園鐵路地下化綜合規劃於上週五原則性通過，審查委員淡江大學運輸管理學系教授張勝雄，會後請辭。圖為內壢車站一帶也是地下化範圍。（資料照）

2019-11-21 11:52:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園鐵路地下化綜合規劃於上週五原則性通過後，擔任審查委員的淡江大學運輸管理學系教授張勝雄，會後就提出請辭。張勝雄表示，他第一次參加審查會議就是105年11月，桃園鐵路高架改地下，這些年來發現不論他再怎麼努力看報告、提出意見，也沒辦法阻擋不合理的建設；所以乾脆最後一次審查會也留給桃園，算是有始有終吧。

請辭是一連串的事情造成，張勝雄表示，他從桃園鐵路高架改地下化後，一連參加彰化、嘉義縣、嘉義市等一連串鐵路立體化審查，發現他其實沒有辦法幫上什麼忙，尤其是桃園這個案子，後悔當年審查沒有堅持，也沒有說重話，只講不宜這麼做，要有改善空間等委婉說詞，讓這個高架改地下案子真的通過，耽誤桃園20年，且經費從最初300多億元，到現在增至逾千億，對此，他感覺愧對桃園，沒有做好把關的任務。

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張勝雄說，他跟人聊天常笑說，如果桃園市長鄭文燦當初沒有將鐵路改地下化，現在他已經可以為通車剪綵；但改為地下化後，很多顧問公司及工程界的朋友都知道，這對桃園發展影響很大。原本桃園發展是鐵路在地上，捷運在地下，現在捷運建設因鐵路地下化要增加等待時間外，原本做第下一、二層深度就足夠，現在要變成三、四層，整體工程進度也會受影響，相關經費恐再增加，且因為工期拖長卻都沒有收入，會讓捷運公司未來營運更艱困。

張勝雄說，請辭其實也是件好事，他每次看規劃報告都會傷身體，看到報告內容時傷心，熬夜看報告傷腎、看完報告後吃不下飯傷脾胃，審查會中討論報告與發言就會生氣傷肝，整體來說參加審查就是對身體不好的事情。既然他在審查委員這個位置也不能做什麼事情，待著也是顧人怨，乾脆就請辭走人，他們可以另請高明。

交通部表示，相關建設都是以「接地氣，中央地方合作，事先解決問題再送審」、「所有審查會都嚴守行政程序」為基準，今年改變這幾年來的作法，交通部整合鐵道局、台鐵局及路政機關，事先主動找地方政府共商地方所面臨的問題，提出解決方案，列入計畫內容，因此計畫審議較以前順利。桃園鐵路地下化審查時，張委員在發言過程中請辭並離席，未表達反對意見，該案最終仍是依照程序審查通過。

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