為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

桃園鐵路地下化自償率出現2版本 市府恐多負擔14.66億

桃園鐵路地下化自償率仍未定案，兩個方案差距約14億餘元。（記者謝武雄攝）

桃園鐵路地下化自償率仍未定案，兩個方案差距約14億餘元。（記者謝武雄攝）

2019-11-20 21:33:32

〔記者謝武雄／桃園報導〕交通部長林佳龍提出取消鐵路立體化建設地方自償率門檻，桃園市議員牛煦庭今天質詢時擔心排擠桃園現有鐵路地下化等軌道建設計畫，市長鄭文燦表示，鐵路地下化不受取消自償率政策影響，但目前自償率仍未定案，雙方就25％、26.4％兩種方案進行協商，差距約14.66億元。

牛煦庭也關心捷運棕線市區地下段工程經費，是否能爭取到中央支持？鄭文燦表示，交通部已經宣布捷運棕線輕軌系統納入國產化範圍，交通部支持興建捷運棕線；而捷運棕線綜合規劃案已經改採地下化方式進行，未來只要中央通過捷運棕線的綜合規劃案，就會按照地下化方式施工。

捷運工程局長陳文德說，林佳龍提出取消鐵路立體化建設地方自償率門檻，議案通過後，未來鐵路立體化工程由中央視需求來決定，未來，中央會要求地方採取部分負擔方式，至於桃園鐵路地下化工程是屬於前瞻計畫核定工程，因此不受影響。

陳文德說，目前桃園鐵路地下化經費由962億元增至1047億元，國發會要求桃園市政府與交通部專案協商，市府希望比照高雄模式採取25％，但中央希望26.4％，若採取25％，桃園需負擔261.75億元，至於26.4％則要276.41億元，兩者相差14.66億餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鐵路立體化自償率門檻 交通部擬刪
2019-11-04 14:57

鐵路立體化自償率門檻 交通部擬刪
桃園鐵路地下化環評初審過關 需補充交通改善計畫
2019-10-31 18:26

桃園鐵路地下化環評初審過關 需補充交通改善計畫
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組
桃園極力爭取 政院同意啟動新增平鎮臨時簡易通勤站
2019-09-23 22:19

桃園極力爭取 政院同意啟動新增平鎮臨時簡易通勤站
桃園鐵路地下化須千億 鄭文燦：經費分攤希望比照高雄
2019-08-15 20:46

桃園鐵路地下化須千億 鄭文燦：經費分攤希望比照高雄
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
高雄鐵路地下化廢氣採樣自刪6項被質疑 台鐵：絕無此事
2019-07-24 15:57

高雄鐵路地下化廢氣採樣自刪6項被質疑 台鐵：絕無此事
鄭文燦：任期鐵路地下化若未動工 會向市民道歉
2019-03-27 19:17

鄭文燦：任期鐵路地下化若未動工 會向市民道歉

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播