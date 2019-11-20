桃園鐵路地下化自償率出現2版本 市府恐多負擔14.66億

桃園鐵路地下化自償率仍未定案，兩個方案差距約14億餘元。（記者謝武雄攝）

2019-11-20 21:33:32

〔記者謝武雄／桃園報導〕交通部長林佳龍提出取消鐵路立體化建設地方自償率門檻，桃園市議員牛煦庭今天質詢時擔心排擠桃園現有鐵路地下化等軌道建設計畫，市長鄭文燦表示，鐵路地下化不受取消自償率政策影響，但目前自償率仍未定案，雙方就25％、26.4％兩種方案進行協商，差距約14.66億元。

牛煦庭也關心捷運棕線市區地下段工程經費，是否能爭取到中央支持？鄭文燦表示，交通部已經宣布捷運棕線輕軌系統納入國產化範圍，交通部支持興建捷運棕線；而捷運棕線綜合規劃案已經改採地下化方式進行，未來只要中央通過捷運棕線的綜合規劃案，就會按照地下化方式施工。

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捷運工程局長陳文德說，林佳龍提出取消鐵路立體化建設地方自償率門檻，議案通過後，未來鐵路立體化工程由中央視需求來決定，未來，中央會要求地方採取部分負擔方式，至於桃園鐵路地下化工程是屬於前瞻計畫核定工程，因此不受影響。

陳文德說，目前桃園鐵路地下化經費由962億元增至1047億元，國發會要求桃園市政府與交通部專案協商，市府希望比照高雄模式採取25％，但中央希望26.4％，若採取25％，桃園需負擔261.75億元，至於26.4％則要276.41億元，兩者相差14.66億餘元。

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